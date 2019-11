Trono over, prima vacanza per Pamela ed Enzo: la meta è favolosa

Trono over, prima vacanza per Pamela Barretta ed Enzo Capo. Il posto che hanno scelto è fantastico

Si sono conosciuti grazie al Trono over di Uomini e Donne e, dopo qualche difficoltà, la loro storia d’amore è iniziata. Pamela Barretta ed Enzo Capo formano una coppia a dir poco fantastica, in barba alle critiche e alle malelingue. Durante il programma di Maria De Filippi, abbiamo visto spesso i due in forte contrasto. Tra liti, lacrime e discussioni. Adesso però il peggio sembra essere passato, Pamela ed Enzo si sono lasciati tutto alle spalle ed insieme, fuori dalla trasmissione di Canale 5, hanno ritrovato la serenità. L’uno accanto all’altra. Tramite i social, Pamela (che è la più attiva dato che è quasi un’influencer) aggiorna spesso i suoi fan sulla sua storia d’amore con Enzo. La coppia appare sempre più felice ed unita. Tant’è che i due amanti hanno deciso di consolidare il loro sentimento con un bellissimo viaggio.

“La nostra prima vacanza insieme”, l’orgoglio dell’ex dama

Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno scelto una meta a dir poco meravigliosa: sono volati a Dubai. Lì i due si stanno godendo davvero una bella vacanza, tra momenti di divertimento e puro relax. E l’ex dama del Trono Over mostra orgogliosa le foto e i video del viaggio con il suo amato. Momenti di puro romanticismo nei quali i due si abbracciano e passeggiano mano nella mano. “La nostra prima vacanza insieme”, scrive lei aggiungendo un bel cuore rosso. Che si siano trovate due anime gemelle? Chi lo sa, solo il tempo potrà darci risposte certe.

Pamela ed Enzo, la coppia del Trono over che divide il web

Purtroppo, però, le critiche non mancano. E sono anche pesanti e fastidiose. C’è chi accusa la Barretta di aver scelto Enzo solo per soldi, per il lusso, per poter fare la bella vita e le lascia commenti negativi anche sui social. Ma c’è anche chi alla coppia augura tanta felicità e consiglia ad entrambi di non dar ascolto a chi vuol soltanto polemizzare.