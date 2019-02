Trono Over, Pamela contro Roberta dopo la puntata: la frecciatina della dama

Uomini e Donne Trono Over, Pamela Barretta contro Roberta Di Padua: dopo la puntata arriva la frecciatina sui social

A Uomini e Donne ieri, durante la messa in onda del Trono Over, abbiamo assistito all’ennesima lite tra Pamela Barretta e Stefano. I due, dopo aver passato il Capodanno insieme ed essersi avvicinati molto, non sono riusciti più a trovare un punto di incontro. La loro frequentazione ha subito una forte battuta d’arresto sopratutto quando Stefano, che ha dichiarato di provare interesse nei confronti di Roberta Di Padua (e di essere interessato a conoscerla), ha fatto sapere a Pamela non non sentirsi del tutto pronto ad impegnarsi esclusivamente con lei. Questa situazione, con l’andare del tempo, ha acceso una certa rivalità tra le due donne. I rapporti tra le dame sono poi diventati ancora più tesi quando Riccardo (che sta frequentando Roberta) ha confessato di essere attratto anche da Pamela.

Il triangolo amoroso, quindi, si è trasformato in un quadrilatero, finendo con l’appassionare tantissimo i telespettatori del Trono Over. Tra i fan della trasmissione, ovviamente, vi è anche chi è molto attivo sui social e, su Instagram, ha voluto dire la sua la vicenda. Il commento incriminato, lasciato sotto uno degli ultimi post di Pamela, è stato individuato dal blog di Isa e Chia. La dama, nel rispondere all’utente che ha accusato lei e Stefano di essere delle persone insicure, ha allora voluto replicare. “Io non soffro nessuno” ha scritto. Roberta? “Non è lei il problema. Poi se frequenta più persone insieme con tanta leggerezza… non so che dire”. La frecciatina di Pamela non è passata inosservata e, visto come sono andate le cose fino ad oggi, potrebbe ancora di più peggiorare le cose con Roberta.

Uomini e Donne: proposta di matrimonio al Trono Over

Per ogni coppia scoppiata a Uomini e Donne ce ne sono tante altre che si formano e trovano l’amore. Proprio qualche settimana fa, durante una puntata del Trono Over, abbiamo assistito all’emozionante proposta di matrimonio di Biagio e Caterina. I sentimenti, quelli veri, hanno trionfato ancora una volta negli studi Elios.