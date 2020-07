Trono Over, Pamela Barretta ritrova l’amore con Giovanni? La verità

Dopo la turbolenta storia d’amore con Enzo Capo, Pamela Barretta del Trono Over potrebbe aver trovato finalmente la serenità. In questi giorni, i rumor vedono la dama legata a Giovanni Villa, un volto che abbiamo già conosciuto all’interno del programma. Ma cosa bolle in pentola tra Pamela e l’ex cavaliere? A spiegarlo ci pensa la stessa Barretta, attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Alla rivista oggi Pamela confessa di aver trascorso dei giorni insieme a Giovanni in vacanza. Con loro era presente anche la sua cara amica ed ex dama Cristina Incorvaia. Per adesso, sente tutti i giorni Villa, ma ci tiene a fare un’importante precisione: almeno da parte sua, si tratta semplicemente di un’amicizia. Dopo la storia finita male con Enzo, Pamela ammette di non sentirsi ancora pronta a iniziare una nuova relazione.

Trono Over, Pamela Barretta molto vicina a Giovanni Villa: la dama però preferisce chiarire la situazione

Nessuna storia d’amore tra Pamela Barretta e Giovanni Villa di Uomini e Donne. Secondo quanto dichiara la dama del Trono Over, ci sarebbe al momento solo un’amicizia. In particolare, nella sua intervista, confessa di temere l’ennesima delusione. È passato poco tempo dalla fine della sua relazione con Enzo, per cui ha provato dei sentimenti molto forti. Infatti, Pamela si è più volte lasciata andare a lunghi e tristi sfoghi all’interno del programma dopo quanto accaduto con Enzo. Ed è proprio per questo motivo che considera Giovanni “l’uomo giusto al momento sbagliato”. Lo definisce come una persona seria, presente e buona. In questo periodo le sta molto vicino e lo fa in modo rispettoso. Le sue amiche lo adorano, ma lei continua a sentirsi bloccata, sebbene lui abbia tutte le caratteristiche che lei cerca in un uomo.

Pamela Barretta non è pronta per una nuova relazione dopo Enzo Capo, ma Giovanni Villa pare averla già colpita

Giovanni potrebbe essere ‘quello giusto’ secondo Pamela, ma al cuore non si comanda! Non è facile effettivamente ricominciare ad amare, soprattutto dopo una storia intensa come quella che ha vissuto con Enzo. Ora per lei è complicato iniziare una nuova relazione, ma nel suo sogno resta comunque il matrimonio. Non solo, oltre l’abito bianco, Pamela spera di poter mettere al mondo una femminuccia, in futuro. Ricordiamo che la Barretta ha già un figlio, che per lei viene prima di qualsiasi cosa.