Enzo e Pamela, a UeD guerra legale: De Filippi interviene, gelo in studio

Pamela Barretta ed Enzo Capo, cos’è successo a Uomini e Donne dopo la quarantena

Pamela Barretta ed Enzo Capo non stanno più insieme e non c’è alcuna possibilità di ricucire il rapporto dopo i loro scontri ripetuti a Uomini e Donne. Qualcuno ci sperava, visto che la coppia del Trono Over è stata tanto amata quanto odiata, ma non cambierà nulla, non nell’immediato almeno. Come sapete, delle accuse che erano banali all’inizio sono degenerate in seguito, quando sono stati tirati in ballo ex, soldi, viaggi, giri del mondo e molto altro ancora. Col passare delle puntate si è capito che i due non sarebbero tornati insieme, soprattutto perché lui si era detto infastidito dai comportamenti di lei e non vedeva più i presupposti per continuare serenamente una storia. Enzo non ha negato di aver amato Pamela ma a differenza sua ci è parso disinnamorato sin dalla prima messa in onda dopo la quarantena.

Uomini e Donne, Enzo e Pamela: la diffida della Barretta e la difesa dell’ex

Oggi i due si sono ritrovati a Uomini e Donne, e la guerra è continuata, o meglio stava per riesplodere ma l’intervento di Maria De Filippi e la pacatezza di Enzo hanno evitato il peggio. A spiegare l’evoluzione della situazione è stato lui che prima dell’ingresso di Pamela in studio ha parlato di una diffida: “Ho ricevuto – queste le parole dell’ex della Barretta, oggi molto più calmo rispetto alle altre puntate – una diffida legale da parte di Pamela. Sono una persona che tende a fare la pace, non nel senso di tornare insieme perché sono venuti meno i presupposti di un rapporto, ma nel senso di continuare una guerra. Ci sono stati dei gesti che mi hanno fatto pensare ‘Ma con chi sono stato?’. Oggi sono qui per dire basta. Mettiamo un punto e non facciamoci più la guerra”. Pamela sembrava sperare che Enzo volesse dirle altro ma è stata la stessa Maria a farle capire che Capo non aveva alcuna intenzione di fare un passo avanti. La Barretta ha spiegato il motivo del suo gesto: le tante prese in giro l’hanno spinta a ricorrere alla diffida.

Enzo e Pamela, Maria De Filippi ferma lo scontro: “La rabbia ti fa fare cose che non faresti”

Non è proprio bellissimo che una coppia si lasci in queste condizioni; in fin dei conti Enzo e Pamela si sono desiderati sin dagli inizi, e nonostante le tante accuse nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbero arrivati a questo punto, come due sconosciuti e con un avvocato di mezzo. La situazione avrà colto senz’altro di sorpresa anche Maria che ha cercato di far capire a Enzo che molti dei comportamenti di Pamela dipendessero soprattutto dalla rabbia della fine di qualcosa di importante: “La rabbia – ha spiegato la conduttrice a Capo soffermandosi sull’atteggiamento della Barretta – ti fa fare delle cose che non faresti. La forza da parte di chi lascia è anche comprendere questo, secondo me. Sono certa che tra sei mesi i comportamenti rabbiosi scemano. Il tempo in questo aiuta tanto perché ti mette difronte a cose diverse. Poi la vita va avanti e tutto assume il valore che ha”.

Enzo e Pamela a Uomini e Donne nella prossima stagione?

Ciò che proprio non è piaciuto a Pamela è che Enzo abbia chiesto di restare in puntata: comportamento che le ha fatto pensare che fosse interessato soprattutto alla trasmissione e non alla storia che stava chiudendo per sempre; questo ha fatto innervosire parecchio Tina Cipollari che l’ha accusata di essere esagerata, anche perché – come le ha ricordato anche Gianni Sperti – Enzo è più innamorato di lei e può quindi fare ciò che vuole. Non sappiamo se i due inizieranno nuove storie d’amore quest’estate ma siamo sicuri che se così non fosse li rivedremo entrambi a UeD l’anno prossimo.