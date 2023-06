Trono Over, notissima coppia si sposa (forse): 2° proposta di nozze

Sossio Aruta e Ursula Bennardo presto sposi. L’ex cavaliere ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, in cui si può vederlo impegnato a chiedere la mano della compagna conosciuta a Uomini e Donne. Questa non è la prima volta che il calciatore chiede alla donna di diventare sua sposa. Difatti, una prima proposta era già avvenuta circa tre anni fa, subito dopo l’esperienza di Sossio al Grande Fratello Vip. Negli studi del programma di Maria De Filippi, con la presenza di Alfonso Signorini, Aruta aveva fatto la fatidica domanda a Ursula, che aveva risposto di si. Tuttavia, qualcosa, poi, è andato storto.

Sossio e Ursula, dopo essere diventati genitori della piccola Bianca tre anni fa, sembravano aver trovato un equilibrio a seguito di tutte le turbolenze vissute di fronte alle telecamere. Il percorso della coppia a Uomini e Donne, difatti, è stato contraddistinto da alti e bassi, ma, nonostante ciò, i due avevano deciso di lasciare insieme la trasmissione e viversi la loro storia. Successivamente, avevano partecipato a Temptation Island Vip e, durante il reality, entrambi si erano avvicinati ad altri tentatori e tentatrici. Per questo, al falò di confronto finale, avevano deciso di lasciarsi.

La rottura, però, era durata poco. Una volta lasciata la cosiddetta “Isola delle tentazioni”, i due avevano deciso di tornare insieme, coronando il loro amore con la nascita della loro bambina. Insomma, la coppia sembrava essersi definitivamente stabilizzata, riuscendo a costruire una bellissima famiglia. Tuttavia, nel corso dell’ultimo anno, tra i due è nata una crisi molto profonda, tanto che Sossio era andato a vivere in un’altra casa per più di due mesi. Ma, anche questa volta, l’ex cavaliere e l’ex dama sono riusciti ad abbattere le loro divergenze e sono tornati nuovamente ad essere una coppia.

Sossio Aruta: la seconda proposta ad Ursula Bennardo

Sossio non vuole farsi scappare quest’ennesima opportunità e ha voluto dimostrare alla sua compagna di voler veramente passare tutta la vita al suo fianco. Sopra una barca sul lago di Como, il calciatore ha fatto trovare un anello all’interno del calice di vino di Ursula, la quale è rimasta estasiata e commossa dalla proposta. Dopodiché, Sossio, anche lui al settimo cielo, si è avvicinato per darle un bacio, ufficializzando il fidanzamento. Aruta ha poi voluto condividere il momento con i suoi followers, scegliendo come canzone di sottofondo del video la canzone “Sally” di Vasco Rossi e scrivendo queste parole come didascalia: