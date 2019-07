Trono Over Noel si svela: cene con Stefano, Alessandro, retroscena UeD

Trono Over, Noel Formica si svela. L’intervista e tutte le sue verità: le cene con Stefano Torrese, la fine della storia con Alessandro e i retroscena di quel che accade a Uomini e Donne a telecamere spente

Noel Formica a ruota libera. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista a Velvet con cui ha affrontato molti temi che l’hanno riguardata durante la sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi. Tanta la carne al fuoco: dalle accuse del cavaliere napoletano Armando Incarnato, al naufragio della love story con Alessandro Sandomenico, fino al racconto di quel che accade a telecamere spente. Non è nemmeno mancata un’impressione sulla padrona di casa, Queen May.

“Armando mi ha accusata pubblicamente e in mia assenza di tante falsità”

Si inizia con il parlare di rivalità. Esiste tra dame? “L’aria che si respira a Uomini e Donne è piuttosto altalenante, in quanto si passa da momenti di euforia e compagnia nei camerini, a momenti di tensione nel backstage e poi alla suspence dello studio, dove può accadere di tutto. Ho visto moltissima rivalità tra le donne”. La Formica afferma poi di essere estranea a tale rivalità. Si passa ad Armando che l’ha accusata di aver detto bugie al programma: “Armando mi ha accusata pubblicamente e in mia assenza di tante falsità. Una conoscenza che inizia con una base di falsità, diffamazione e bugie non può trasformarsi in nulla e tanto meno merita rimpianti”.

Noel sta con Stefano? “La verità è che siamo stati a cena insieme un paio di volte”

Noel ha di recente chiuso con Alessandro. “Sono dispiaciuta, molto dispiaciuta – spiega – Io non ho mai rivelato ad Alessandro il mio reale stato d’animo e quello che significava per me il periodo che stavo attraversando. Il mio rinchiudermi mi ha portato ad allontanarmi e ad allontanarlo. Avrei preferito un evolversi diverso della nostra storia”. E Stefano Torrese? Lo frequenta? “La verità è che siamo stati a cena insieme un paio di volte, abbiamo passeggiato per Umbria Jazz e per Assisi, ci siamo raccontati molto e abbiamo parlato di argomenti ‘stranamente interessanti’ che condividiamo, e abbiamo anche riso tanto”.

“Maria De Filippi affascinante e carismatica”

“Una donna affascinante, carismatica e molto perspicace. Mi sarebbe piaciuto scambiare con lei dei momenti, ma questo non è stato possibile”, ha dichiarato a proposito di Maria De Filippi. La si rivedrà al Trono Over anche nella prossima stagione? “Si, se mi invitassero prenderei in considerazione la possibilità di ritornare.”