Trono Over, Nicola Vivarelli dopo l’addio: il grazie ai fan, poi la frecciatina

Sirius ha dovuto lasciare Uomini e Donne per motivi di lavoro e dopo una puntata movimentata e decisamente particolare per lui ha scritto un messaggio su Instagram

Nicola Vivarelli ha lasciato Uomini e Donne qualche settimana fa ormai, ma solo oggi è andata in onda la puntata del suo addio. O arrivederci. Quindi solo oggi lui ha potuto parlare su Instagram. Era molto dispiaciuto in studio di interrompere l’avventura, ma il lavoro ha chiamato e lui ha risposto presente. Non è detto però che quando tornerà avrà modo di tornare in studio, visto che si è sempre mostrato sincero e interessato realmente a conoscere nuove persone. Tra queste c’era anche Veronica, la Dama che ha conosciuto in questa stagione e con cui è esploso il caos oggi.

I due hanno interrotto la conoscenza, Veronica non ha avvertito la sicurezza giusta nel rapporto con Nicola per lasciare il programma e sentire lui via telefono. Nicola mancherà per mesi e mesi dall’Italia, per cui non se l’è sentita. Oggi inoltre Sirius ha raccontato dei dettagli intimi del loro rapporto e lo studio è esploso. Lui lo ha fatto per far capire quanto fosse interessato a Veronica, lei invece si è dissociata ed è tornata al suo posto. Oggi Nicola su Instagram ha scritto:

“Esperienza unica, mi mancherà tutto questo! Grazie a tutti voi per il vostro continuo supporto! Ah quasi dimenticavo… L’onestà ‘dovrebbe’ premiare sempre!”.

A chi si sarà riferito con le ultime parole? Forse proprio alla situazione con Veronica, in cui lui è stato sincero? Dopo questi scontri, comunque, Nicola ha lasciato il Trono Over dopo un ballo con Gemma e una promessa. Ha concluso il suo percorso con la stessa persona con cui lo aveva iniziato.

Il percorso di Nicola Vivarelli a Uomini e Donne

Nicola è arrivato a Uomini e Donne in un periodo molto particolare. Dopo lo stop al programma a causa del Coronavirus, la redazione ha studiato un nuovo modo per andare in onda. Hanno scelto Gemma e Giovanna Abate per sperimentare un nuovo modo per conoscersi, ovvero via chat. Le due hanno conosciuto dei pretendenti fidandosi di ciò che dicevano, senza poterli vedere. Tra i corteggiatori di Gemma c’era anche Sirius, che non ha nascosto la sua età e quando Gemma ha deciso di incontrarlo ci sono state non poche polemiche per la differenza d’età.

Alla fine però Gemma ha incontrato Sirius, che da quel giorno è diventato per tutti Nicola. I due si sono sentiti fino alla fine delle registrazioni e poi anche durante l’estate, fino a quando Gemma è sparita per un po’ di tempo e si sono allontanati. Gemma non è stata molto presente perché si è sottoposta all’intervento di chirurgia estetica, il lifting, di cui ha parlato all’inizio della nuova stagione. Nicola era all’oscuro di tutto e non l’ha presa bene, avrebbe voluto vederla e sentirla di più. Ma anche la Dama nutriva non pochi dubbi.

Quindi hanno interrotto la conoscenza quando si sono ritrovati in studio a settembre. Non sono mancate scenate di gelosia e continue discussioni tra i due, ma entrambi sono andati avanti con altre conoscenze. Nicola ha approfondito la conoscenza di Veronica, oltre che di Angelica, prima di andare via.