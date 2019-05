Trono Over, Michele ancora contro Armando: “Persona meschina”

Trono Over, Michele ancora contro Armando: “Volgare, meschino e mediocre”

Michele Loprieno, dopo aver lasciato il Trono Over, ha voluto chiarire al magazine di Uomini e Donne i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi. Più che qualcosa, ha affermato, qualcuno lo ha portato a prendere questa decisione. Il cavaliere, come aveva spiegato in puntata, non si sentiva più a suo agio. Michele ha raccontato nella sua intervista che aveva già comunicato tempo fa alla redazione di non voler più continuare il suo percorso. La lite con Armando, però, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Uno scontro che ha fatto uscire il peggio di lui il quale, rendendosi conto della cosa, ha preferito ritirarsi per evitare di cadere di nuovo in errore. Per questo motivo, nel giornale di Uomini e Donne, quello su cui ha avuto maggiormente da ridire è stato Armando.

“La mia uscita è stata in parte colpa di una persona estremamente volgare, meschina e mediocre del parterre maschile, ovvero Armando, il quale ha rivelato in trasmissione una serie di cose inesatte su di me”, ha dichiarato Michele. A seguito dell’attacco ricevuto, ha confessato il cavaliere, anche la sua famiglia gli ha consigliato di uscire. “Ero disgustato dalle continue discussioni con Armando che altro non è che, come dimostrato, un delinquente da quattro soldi”, ha in fine aggiunto lo stesso.

Uomini e Donne Trono Over, Michele lascia il programma: anche Rocco va via

Michele non è stato l’unico ad abbandonare il Trono Over. Durante l’ultima puntata andata in onda, difatti, anche Rocco ha salutato tutti e si è autoeliminato. Quest’ultimo, in lacrime, ha spiegato di avere dei problemi economici e di doversi impegnare alla ricerca attiva di un impiego dopo aver perso il lavoro. Una situazione difficile quella di Rocco che, stanco anche delle critiche ricevute, ha preferito dire addio a Uomini e Donne.