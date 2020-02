Trono Over, Maria perde pazienza: “Che motivo hai?”, provocazioni e accuse

Maria De Filippi infastidita al Trono Over: al centro studio Simonetta Epifani e Marcello Michisanti

Oggi Maria De Filippi ci è sembrata piuttosto spazientita al Trono Over quando al centro dello studio si sono presentati Marcello Michisanti e Simonetta Epifani. Non che la conduttrice li abbia in antipatia, il punto è un altro: Maria non capisce come mai tutto ciò che i Cavalieri e le Dame fanno finisca sui social. A un certo punto si è scoperto infatti che Marcello ha postato un video con una Panda mentre era in giro con Simonetta, e questo l’ha spazientita: “Perché dovete pubblicare la Panda?”. “Che motivo hai – è intervenuta a un certo punto Gemma Galgani – ? La ritengo una cosa assurda perché sei con una persona che stai conoscendo…”. Marcello non ci ha visto niente di male: è stato un amico a fargli il video, e non credeva che sarebbero arrivate certe accuse.

Trono Over, Marcello nella bufera: Maria De Filippi provoca

La situazione è diventata così surreale a un certo punto che Maria, rispondendo a una domanda di Gianni Sperti, gli ha fatto notare che si erano tutti soffermati a parlare di questa Panda e non dell’appunto che c’era stato tra Simonetta e Marcello, loro compresi. La situazione è degenerata quando Marcello ha accettato di conoscere due donne, tra cui la trentottenne Melania: i due parterre si sono chiesti come mai fosse interessato a donne dalle età così diverse, e lui ha fatto capire che in qualche modo Melania lo ha colpito per il “movimento”. “Marcello – gli ha chiesto a quel punto Maria –, che movimento hai visto in Melania?”. Insomma la De Filippi oggi era abbastanza infastidita dalla piega che le discussioni stavano prendendo, anche perché si era già parlato di una questione piuttosto spinosa.

Uomini e Donne, le accuse di Barbara a Marcello: la Dama pesantissima col Cavaliere

Barbara a un certo punto ha spiegato che Marcello è stato consigliato dalle “amiche che lo hanno iscritto” e a domanda di Maria ha risposto che è stato proprio lui a dirglielo; Michisanti ovviamente ha negato ma ormai le accuse erano impossibili da fermare: “Non credo – queste ad esempio le parole di Sandro – che lui voglia conoscere le persone per come vanno conosciute. Ma mi fa specie voi che stiate ancora con lui!”. Nelle prossime puntate ne vedremo senz’altro delle belle!