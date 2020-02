Trono Over, Marco Firpo fa il suo ritorno? Oggi rompe il silenzio su Gemma

Trono Over, Marco Firpo torna a Uomini e Donne? L’ex cavaliere a cuore aperto su Gemma Galgani

Marco Firpo rompe il silenzio e torna a parlare di Gemma Galgani. L’ex cavaliere del Trono Over si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, durante la quale rivela cosa prova per la dama torinese. A cuore aperto, Marco ammette di non essere mai riuscito a dimenticare Gemma. Non si sono più visti, ma non c’è giorno che Firpo non pensi a lei. Ricordiamo che l’ex cavaliere approdò nel programma di Maria De Filippi proprio per avviare una conoscenza con la Galgani. I due iniziarono così una frequentazione, che però non si concluse nel migliore dei modi. Sebbene siano rimasti in buoni rapporti, Gemma e Marco non trovarono quel punto d’incontro per poter continuare la loro storia. Firpo dimostrò di essere fortemente interessato alla dama torinese e oggi rivela di non essere mai riuscito a mettere definitivamente la parola fine a tutto.

Marco svela che con Gemma c’è stata “una storia d’amore vera”, nel corso della sua intervista. Non solo, Firpo confessa: “Quando è finita è stata per me una piccola tragedia”. L’ex cavaliere ricorda ancora come si concluse la loro relazione, durata solo qualche mese. Non riuscì ad accettare con serenità la fine della storia d’amore con Gemma e oggi, a cuore aperto, fa una forte rivelazione: “Non ci siamo più visti, ma non c’è giorno che io non pensi a lei“. Sembra proprio che Marco non riesca ad allontanare dalla sua vita la Galgani, sebbene non si siano più visti dopo quanto accaduto nel programma. Firpo potrebbe, dunque, fare il suo ritorno in trasmissione? Abbiamo visto, nel corso della scorsa puntata, Gemma tornare a frequentare Remo. Pertanto, la dama torinese potrebbe aprire una porta anche a Marco.

Marco Firpo dopo il Trono Over non è riuscito a dimenticare Gemma Galgani

“Ho ricordi stupendi e non li ho mai dimenticati”, confessa Marco Firpo sulla sua storia con Gemma. L’ex cavaliere riserva alla dama bellissime parole, descrivendola come una grande donna, di cui lui era innamorato. Ora Marco ammette di avere paura di soffrire, ma teme anche di rovinare la vita alla persona che potrebbe decidere di stare con lui: “Se una donna decide di stare insieme a me le potrei rovinare la vita per come vivo io”. Non ci resta ora che attendere per scoprire se Marco deciderà di fare il suo ritorno del programma per ritrovare Gemma.