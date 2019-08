Trono Over, la lettera di Barbara: “Gemma, facciamo pace”

Uomini e Donne Trono Over: cosa ha scritto Barbara nella lettera per Gemma

Barbara De Santi vuole fare pace con Gemma Galgani. Dopo anni di discussioni e guerre al Trono Over di Uomini e Donne la professoressa vuole seppellire l’ascia di guerra. La De Santi ha deciso di fare un primo passo nei confronti della rivale scrivendo una lettera pubblica sul settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 3 agosto. Barbara vorrebbe riavvicinarsi a Gemma e allearsi con lei in vista della prossima stagione televisiva per cercare il grande amore. Nonostante la lunga permanenza nel dating show di Maria De Filippi sia Barbara sia Gemma sono ancora single e torneranno alla corte più famosa d’Italia per provare a cercare il principe azzurro.

Le parole di Barbara De Santi nella lettera a Gemma Galgani

“Io vorrei stare in pace. E un motivo c’è. Ho appena compiuto cinquanta anni e non avere ancora trovato un uomo capace di stravolgermi la vita, capace di amarmi ogni giorno come se fosse l’ultimo sulla faccia della Terra, comincia a pesarmi. Io voglio un amore che mi emozioni. È l’unica cosa che desidero”, ha scritto Barbara De Santi su Di Più. “Gemma, so che puoi capirmi. Tu stessa l’anno prossimo festeggerai settanta anni e anche per te, penso, a Uomini e Donne, è finalmente giunto il momento di trovare qualcuno con cui riuscire a passare l’ultima fase della vita”, ha aggiunto. “Sono istintiva, ma non agisco mai per partito preso. Io non ti vado contro apposta. Se vedo che hai ragione, ti sostengo: se vedo che hai torto, mi permetto di dirti la mia”, ha sottolineato Barbara.

Uomini e Donne, Barbara De Santi: “Gemma, facciamo squadra”

“Il prossimo settembre facciamo squadra, spalleggiamoci. Cerchiamo di scambiarci opinioni e consigli. Difendiamoci l’una con l’altra e sono sicura che, finalmente, troveremo l’amore. Sono convinta che se una sera dovessimo uscire insieme ci divertiremo, perché a me piacciono le persone intelligenti. E tu lo sei. Con te so che si può parlare di tutto, ma devi staccarti dal tuo personaggio: dalle scenette che fai con Tina, dagli sguardi e dalle smorfie che lanci alla telecamera. Te lo chiedo pubblicamente: Gemma, te la senti di fare la pace?”, ha concluso Barbara De Santi nella sua missiva. La Galgani accetterà l’invito della Dama del Trono Over?

Gemma Galgani conduttrice di un nuovo programma tv

In attesa di rispondere a Barbara De Santi, Gemma Galgani è alle prese con un nuovo progetto tv. Maria De Filippi ha scelto la torinese come conduttrice, insieme a Giulia De Lellis, di un nuovo programma tv che andrà in onda nella prossima stagione televisiva su La 5. Il format si intitola Giortì, affronterà il tema della feste e le riprese sono iniziate qualche settimana fa sul litorale romano.