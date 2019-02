Trono Over, Ida scoppia in lacrime e commuove tutti: Riccardo corre da lei

Trono Over, Ida Platano scappa dallo studio in lacrime e Riccardo Guarnieri la insegue: il cavaliere però non ribadisce la sua scelta

Ida Platano è chiaramente ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. La sua reazione a Uomini e Donne, quando si ritrova ad assistere al confronto tra il cavaliere e Roberta, è abbastanza forte. La dama, infatti, dopo aver discusso con l’ex fidanzato scoppia in lacrime in studio, piangendo. Pertanto, Tina Cipollari chiede ai due di interrompere i loro racconti, in quanto non Ida sta troppo male. Riccardo decide di portare rispetto alla Platano e di fermarsi. Roberta, però, continua a non apprezzare l’atteggiamento che il cavaliere ha nei confronti di Ida. La dama è convinta che dopo quanto hanno passato insieme, in questi ultimi giorni, lui non avrebbe dovuto dare troppa retta alla Platano. Gianni Sperti si scaglia contro Roberta a cui chiede di avere più rispetto, in quanto tra Ida e Riccardo c’è stata una storia d’amore. Dopo di che, la Platano lascia lo studio non riuscendo più a gestire il suo pianto. A seguirla ci pensa Tina, profondamente dispiaciuta per lei.

Di fronte a questa forte reazione, Riccardo decide di correre da Ida. Il cavaliere si avvicina alla dama e l’abbraccia. Nonostante questo suo gesto, il Guarnieri ribadisce di non avere alcuna intenzione di tornare insieme a lei. Infatti, Riccardo più volte ha dichiarato di aver chiuso ormai definitivamente questa storia. Ha deciso di tornare nel programma per conoscere altre donne e, secondo lui, Ida starebbe tentando di mettergli i bastoni tra le ruote. Con molta calma, Guarnieri le spiega nuovamente i motivi per cui ha scelto di chiudere la loro relazione, ma la dama sembra non voler accettare. In lacrime, la Platano ricorda al cavaliere quando avevano intenzione di sposarsi e di avere dei figli insieme. “Vederti così sinceramente mi dispiace, ma adesso non ci posso fare niente”, dichiara Riccardo.

Trono Over: Riccardo e Ida si abbracciano fuori dallo studio, Roberta se ne va

Riccardo ha ormai deciso di chiudere con Ida e sembra non voler tornare indietro. Intanto, però, la Platano non riesce a lasciare andare il cavaliere e la sua reazione conferma ciò. Intanto, Roberta, nel vedere i due abbracciarsi, sceglie di lasciare anche lei lo studio delusa. Il pubblico continua ad appoggiare Ida, ma c’è anche chi è convinto che sia una persona troppo insistente e che non sarebbe dovuta tornare nel programma. I telespettatori, però, si scagliano contro Roberta, sostenendo quanto detto da Gianni.