Trono Over, Giorgio: nuovo messaggio per Gemma, il rapporto con Anna

Trono Over, Giorgio Manetti e il nuovo messaggio per Gemma Galgani

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani, che sta proseguendo il suo percorso al Trono Over di Uomini e Donne. Attualmente la dama torinese sta portando avanti la sua conoscenza con Juan Luis, dopo la grande delusione con Jean Pierre. Quest’ultimo, ricordiamo, ha preferito chiudere la frequentazione con Gemma, in quanto la trovava troppo possessiva e gelosa. Ed ecco che nel programma si è presentato un nuovo corteggiatore per la Galgani. L’uomo è riuscito a spazzare via tutta la delusione della dama, portandola nuovamente a sorridere. Tra loro il tutto procede a gonfie vele e Gemma continua ad avere importanti conferme da parte sua. Ora a parlare della Galgani ci pensa nuovamente Giorgio, il Gabbiano del Trono Over. Attualmente l’ex cavaliere è felicemente fidanzato con Caterina. I due convivono in una casa sulle colline di Firenze, con un cane. Nel corso di una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Giorgio ammette di essere davvero felice insieme alla sua amata.

Ora manda anche un messaggio a Gemma: “Vorrei dire a Gemma solo una cosa: stare da soli non è la fine del mondo e può essere anche la cosa più bella”. Il Gabbiano poi continua: “Gemma, puoi stare bene in coppia solo se stai bene da sola, oppure Gemma non ce la farai mai”. Questo è il nuovo messaggio che Giorgio manda alla sua ex fidanzata. Non solo, l’ex cavaliere del Trono Over ammette di non voler rinnegare nulla del suo percorso nel programma e della sua storia con la dama torinese. “Sono sempre stato vero”, ci tiene a sottolineare Giorgio, che ormai ha completamente voltato pagina.

Trono Over, Giorgio Manetti torna a parlare del suo rapporto con Anna Tedesco

Oltre a parlare di Gemma, Giorgio fa anche qualche precisazione sul suo rapporto con Anna Tedesco. Gianni Sperti ha sempre avuto qualche dubbio sulla loro amicizia e ora nella sua intervista Manetti ci tiene a raccontare come stanno realmente le cose. “Io e Anna siamo sempre stati amici, anche se nessuno ci ha mai creduto. La gente è strana. Tra noi non c’è mai stato niente”, confessa Giorgio.