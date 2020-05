Trono Over, Giorgio Manetti pungente: perplessità su Sirius-Nicola

Trono Over: Giorgio Manetti torna a parlare dell’addio con Gemma Galgani e parla di Sirius/Nicola

Giorgio Manetti torna a parlare dell’addio con Gemma Galgani a Uomini e Donne. Attualmente la dama del Trono Over sta conoscendo Sirisu/Nicola, il giovane corteggiatore di 26 anni che l’ha decisamente colpita. L’ex cavaliere di Firenze oggi parla nuovamente anche della conoscenza che Gemma ha, appunto, avviato con Sirius. Non solo, Giorgio risponde a qualche domanda sul particolare periodo che il mondo sta vivendo a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. In un’intervista su Uomini e Donne Magazine, confessa di aver perso cinque persone a lui molto care. Ovviamente al suo fianco c’è ancora Caterina, con cui sembra aver trovato la serenità. Ma ora non può non ricordare l’addio dato a Gemma quel 4 settembre del 2014. L’ex cavaliere parla con amarezza di quel momento, convinto di aver dato tanto alla Galgani durante la loro storia.

“Lei non è uscita con me perché non le ho detto ti amo. Ma sa una cosa? Ti amo lo dice chiunque, e poi magari tradisce. Io non gliel’ho detto a parole, ma glielo avevo dimostrato con i fatti“, dichiara Giorgio ricordando il momento in cui ha chiuso la sua storia con Gemma. Manetti poi continua: “Non le ho promesso mari e monti, le ho proposto un’avventura. Il sognatore non ci pensa nemmeno prende e salta. Cosa contano le parole?” Nel frattempo, Giorgio ammette di non riuscire a riconoscere la Galgani. Già qualche giorno fa, Manetti rivelava di non riuscire a comprendere la scelta presa da Gemma di conoscere una persona di 26 anni. Ed è proprio su Sirius, che Giorgio si pone qualche domanda.

Trono Over, Gemma: Giorgio Manetti appare sospettoso su Sirius

“Non credo però che un ragazzo di 26 anni possa avere attrazione per Gemma. Pensa davvero di baciarla? A darle un bacio profondo?” Questo è ciò che si chiede ora Giorgio Manetti nel corso della nuova sua intervista. L’ex cavaliere del Trono Over confessa che l’attuale atteggiamento di Gemma l’ha lasciato proprio perplesso: “Non avrei costruito una storia di otto mesi con la donna che vedo ora”. Dure parole quelle di Giorgio, che pare non riuscire a credere all’interesse che Sirius dichiara di provare nei confronti della Galgani.