Trono Over, “Gianni indecente”: caos a UeD, Barbara ferma anche Maria

Barbara De Santi furiosa al Trono Over: la sfilata Ghiaccio bollente scatena il caos

Barbara De Santi ha dato spettacolo ancora una volta al Trono Over. Parliamo della sfilata Ghiaccio bollente. E parliamo di un rapporto faticosissimo con Gianni Sperti che effettivamente è stato incomprensibile nelle sue valutazioni. Tutto è nato dal fatto che Armando Incarnato avesse messo 5 a Veronica Ursida: un 5 immeritatissimo che aveva spinto la Dama a chiedere il cambio paletta e a far votare Gianni al posto suo. Così è successo, e se all’inizio tutti hanno accettato di buon grado – tranne Armando, ovviamente – alla fine è successo il putiferio proprio perché anche Gianni si è rivelato piuttosto influenzato – almeno secondo alcune Dame del parterre – da simpatie e antipatie.

Trono Over, Barbara contro Gianni Sperti: interrotta anche Maria De Filippi

Il voto più scandaloso di Sperti è stato il 2 dato proprio a Barbara che ha subito chiesto a Maria De Filippi di togliergli la paletta. Armando ha cercato di far capire che non “si deve dare per buono il pensiero di Gianni e di Tina se io dentro di me ho sentito freddezza” in riferimento a Veronica, ma a niente è servito: la paletta non gli è stata ridata. “Dobbiamo eliminare il voto di Gianni e di Mattia. Non possiamo chiamare due persone del pubblico?”, questa la richiesta di Barbara dopo la sua sfilata e dopo aver letto quel 2 orrendo sulla paletta. “Ma se io ho tanti nemici – ha poi aggiunto – che colpa ne ho? L’impegno che ci ho messo io, i tempi, coordinare tutto… Ho ancora l’ansia perché avere paura di non farcela!”. Barbara ha persino interrotto Maria quando la conduttrice voleva andare avanti con la sfilata: per lei né Gianni né Mattia – anche lui le aveva dato 4 – non dovevano votare. Si è arrivati alle solite reciproche accuse con Barbara che ha sottolineato come “non si capisce cosa tu faccia qua dentro!” rivolgendosi al Cavaliere e alludendo a qualcosa che non ha spiegato nel dettaglio. Alla fine comunque si è ritirata.

Gianni sotto attacco: “Indecente”, poi lo sfogo di Tina Cipollari

La sfilata è proseguita con una Barbara nervosissima, fino a quando i voti di Gianni non le sono piaciuti al punto da farla sbottare: “Gianni è indecente. Dice ad Armando di essere di parte ma lui non è diverso!”. A darle manforte è stata anche Tina Cipollari, nervosa per molto altro: “Tu hai dato dei bassi voti a tutte quelle che detesti. E allora sei un grande str…o ed è inutile che fai sempre il finto buonista!”. “Non lo sopporto più – queste le parole della De Santi –. Tu devi vedere le facce di quando ascolta i discorsi. Già ha il voto in testa!”. Storie di ordinaria amministrazione al Trono Over con Maria che questa volta ci è parsa più divertita del solito.