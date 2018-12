Trono over, Gianni asfalta Gianbattista: il duro intervento dell’opinionista

Trono Over, Gianni Sperti si scaglia contro Gianbattista: l’opinionista appoggiato dal pubblico

Duro scontro a Uomini e Donne durante la puntata del Trono Over del 17 dicembre. Protagonisti della forte discussione sono Gianni Sperti e Gianbattista. L’opinionista, inaspettamente, prende le difese di Gemma Galgani, la quale viene spesso accusasata dal cavaliere. Sebbene il ballerino non apprezzi pienamente il comportamento della dama torinese, sceglie comunque di scagliarsi contro Gianbattista. Quest’ultimo accusa Gemma di restare all’interno del programma solo per stare di fronte alle telecamere. Il cavaliere è convinto che la dama stia sfruttando le sue conoscenze in trasmissione per avere notorietà. Ma ecco che, di fronte a questa accusa, interviene Gianni. L’opinionista chiede al cavaliere quali conoscenze ha portato avanti durante questi mesi. Gianbattista dichiara che sta frequentando da tre mesi Claire. Il cavaliere, inoltre, afferma: “Quando mi mettete al centro dello studio vedete”. Queste sue parole complicano ancora di più la situazione, visto che Gianni si convince del fatto che l’uomo stia conoscendo Claire per andare a parlare al centro dello studio.

Secondo Sperti, Gianbattista è il primo a essere interessato alle telecamere, visto che ogni puntata pensa a criticare Gemma. Non solo, Gianni è convinto che il cavaliere stia prendendo tempo proprio per restare all’interno del programma. “Perché se stai sentendo una donna da tre mesi e resti qui?” chiede l’opinionista a Gianbattista. La discussione diventa sempre più accesa ed è quasi impossibile per i telespettatori comprendere le loro parole. Ma, intanto, il pubblico si è schierato dalla parte dell’opinionista. Infatti, Gianbattista non si è di certo farto apprezzare durante questi mesi nel programma. Tutti sono convinti che l’uomo resti nella trasmissione solo per dare le sue opinioni su quanto accade a Gemma.

Duro scontro tra Gianni e Gianbattista. Non è la prima volta che i due discutono in studio. Già in passato Gianni aveva fatto notare, più volte, che il cavaliere non riuscisse a parlare d’altro se non di Gemma. Inaspettatamente l’opinionista si è intromesso nella discussione tra la Galgani e Gianbattista, per scagliarsi contro quest’ultimo. Intanto, per la dama di Torino arriva poi un bacio con Rocco Fredella!