Trono Over, Gian Battista e Claire non vanno via? L’inaspettata scelta di Maria

Trono Over, Gian Battista e Claire non lasciano il programma? La scelta di Maria De Filippi è inaspettata

Gian Battista e Claire restano nel programma dopo quanto accaduto? Ebbene i due a Uomini e Donne chiedono a Maria De Filippi di continuare il loro percorso all’interno della trasmissione, iniziando nuove conoscenze con altre persone. Ovviamente il pubblico si oppone subito alla proposta dei due. In particolare modo, Gianni Sperti e Tina Cipollari non trovano giusto il fatto che i due abbiano un’altra possibilità. Ricordiamo che Gian Battista e Claire sono stati ultimamente protagonisti di un vero e proprio caso. Nel corso delle ultime puntate del Trono Over è uscito fuori un video, registrato da un telespettatori, che andrebbe a provare il loro presunto imbroglio ai danni del pubblico e della redazione. I due smentiscono, sebbene Gian Battista sembri disposto a dire la verità. Secondo Maria, il cavaliere avrebbe semplicemente seguito le “istruzioni” della dama, per cui già provava dei sentimenti. Il pubblico, però, non ha mai accettato questa giustificazione, in quanto l’uomo ha comunque un’età e una sua testa con cui ragionare. Della stessa opinione è Gianni.

In ogni caso, nel corso della puntata in onda il 12 e il 13 febbraio, il cavaliere sembra passare come la vittima della situazione, mentre Claire continua a essere accusata. Maria è consapevole che entrambi abbiano sbagliato ed ecco che esce fuori un presunto complice, Umberto. Attraverso un audio inviato da Claire a Gian Battista, si comprende che l’uomo potrebbe essersi messo d’accordo con la dama. Nel frattempo, Gian Battista sente di essere stato solo preso in giro e di essere stato trasportato in una situazione che lui non avrebbe mai voluto creare. Pertanto, chiede a Maria se può continua a stare nel programma, per trovare l’amore. Tutti sono sicuri che la conduttrice sia pronta a rispondere con un bel “no” a entrambi. Invece, la De Filippi spiazza tutti.

Trono Over, Maria De Filippi non manda via Gian Battista e Claire

“Io penso di essere una persona educata e dalla porta non caccio nessuno, sta alla vostra coscienza decidere se sia il caso rimanere”, dichiara Maria di fronte alla richiesta di Gian Battista. L’uomo annuncia di volerci pensare, mentre anche Claire chiede di poter restare. Il pubblico e i due opinionisti si oppongono a questa scelta, chiedendo anche spiegazioni alla conduttrice. La scelta della De Filippi, dopo quanto accaduto, è davvero inaspettata! Ma sembra proprio che Maria sia sicura della decisione, in quanto nessuno potrebbe mai decidere di avviare una conoscenza con i due. Non ci resta che attendere per vedere se la redazione continuerà a cambiare Gian Battista e Claire.