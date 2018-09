Trono Over, Gemma e il duro sfogo: interviene Maria De Filippi

Trono Over, Gemma Galgani a Uomini e Donne si lascia andare a lungo e duro sfogo

Duro sfogo quello di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Al Trono Over continuano i colpi di scena e dopo il ritorno di Barbara De Santis in studio non mancano i colpi di scena. Dopo essere stata accusata dalla dama, da sempre sua grande nemica, Gemma dà vita a un lungo sfogo. In particolare, la Galgani ammette di non farcela più a sostenere le continue critiche. Mentre il pubblico continua a sostenerla, in studio c’è sempre qualcuno che trova qualche piccolo difetto in lei. Gemma si ribella e a gran voce, alzandosi dalla sua sedia, rivela di essersi stancata. Inizialmente si è vista accusata di essere sempre pronta a trovare del marcio in tutti i cavalieri che conosce. Questa volta, Gemma viene criticata per aver trovato in Rocco qualcosa che non va. Ma la dama sostiene che le viene naturale avere qualche dubbio nelle persone che conosce in trasmissione, visto che in passato alcuni uomini avrebbero sfruttato la sua conoscenza per avere visibilità.

Inoltre, Barbara l’accusa di essersi creata un personaggio, in quanto è stata anche ospite in altri programmi. Su questo punto interviene Gianni Sperti, il quale afferma che sono le trasmissioni a voler invitare la Galgani. Quest’ultima ammette di trovare fondamentale la parola dell’opinionista, al contrario di quella di Tina Cipollari, sempre pronta a criticarla. Il lungo sfogo viene interrotto da Maria De Filippi. La conduttrice interviene per calmare la dama. Scendendo nel dettaglio, la padrona di casa fa notare a Gemma quante persone nel pubblico la sostengono. Oltre ciò, Maria le consiglia di non dare troppa importanza alle critiche e di non prendersela così eccessivamente.

Trono Over, Maria De Filippi interviene per calmare Gemma Galgani

L’intervento di Maria De Filippi riesce, almeno in parte, a calmare Gemma. La dama a stento riesce a trattenere le lacrime: “Non ce la faccio più”. La Galgani ammette di non riuscire più a sopportare di essere sempre accusata e di vedere Tina ridere per tutto ciò che fa. Non è la prima volta che Gemma dà vita a un duro sfogo, ma questo sicuramente è stato abbastanza eclatante, visto che nessuno sembrava riuscire a calmarla.