Trono Over, Gemma: “Sempre più sadica”, la De Filippi blocca tutto: Tina delusa

Gemma Galgani, puntata difficile al Trono Over: Jean Pierre è interessato ad Antonella

Una puntata difficile, quella di oggi, per Gemma Galgani che ha dovuto scontrarsi con la dura realtà: Jean Pierre è intenzionato a frequentarla ma non vuole rinunciare in alcun modo a conoscere anche altra gente, ad esempio Antonella, con cui si è visto la sera stessa della registrazione della puntata andata in onda nel pomeriggio. Ad approfittare dell’atteggiamento del Cavaliere è stata Tina Cipollari che dopo il gioco del cocco ha proposto il gioco dell’uva; questa volta però non a Gemma e Jean Pierre ma a lui e la già citata Antonella. La Galgani era già provata ma Tina ha voluto comunque continuare col gioco senza pensare alle sue lacrime.

Gemma contro Tina: “Sempre più sadica”, c’entra il gioco dell’uva

“Sempre più sadica”, ha commentato a un certo punto Gemma, a favore della quale è intervenuta la stessa Maria De Filippi: “Ma, scusami, sta piangendo!”, queste le parole della conduttrice di Canale 5 che era tutt’altro che intenzionata a dare il via al gioco dell’uva. “Ma piange tutto l’anno!”, ha risposto tra le altre cose Tina che ha cercato in tutti i modi di far fare questo gioco ad Antonella e Jean Pierre, anche per dar fastidio alla Galgani. La Dama intanto non si è risparmiata sul suo Cavaliere: “Ma sembra che io mi inventi le cose e le situazioni… Di’ le cose come sono!”, gli ha urlato contro a un certo punto.

Jean Pierre non vuole giocare con Antonella: il motivo

Alla fine è stato Jean Pierre a interrompere tutto: Maria gli ha chiesto se fosse per rispetto di Gemma e lui ha confermato, anche se sappiamo tutti come andrà a finire tra i due, e non di certo a favore della Galgani. “Adesso – ha concluso una Tina sorpresa per la scelta di Jean Pierre e al tempo stesso insoddisfatta per non aver potuto far fare il gioco dell’uva – ti sei proprio cotto un uovo al tegamino oggi con questa frase”. Continua l’epopea di Gemma, e lo fa regalandoci puntate indimenticabili.