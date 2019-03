Trono Over, Gemma alla scelta di Teresa: l’accusa di Tina sconvolge

Trono Over, Tina Cipollari accusa duramente Gemma Galgani: il pubblico scatena il caos

Il pubblico è furioso dopo aver ascoltato un’accusa fatta da Tina Cipollari a Gemma Galgani. Nel corso della puntata del Trono Over in onda il 4 marzo, l’opinionista rivela che secondo lei la dama torinese “porta iella”. Una critica molto pesante, a detta dei telespettatori. Secondo il pubblico di Canale 5, nel 2019 arrivare a fare questo tipo di accusa è grave. Più volte, Maria De Filippi riprende Tina, che però continua a dirsi convinta del fatto che Gemma porti sfortuna. Il motivo? La scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne non ha avuto un lieto fine. Ricordiamo che l’ormai ex tronista ha scelto Andrea Dal Corso, che non si è presentato alla festa al Castello. Poco prima a rincuorare la giovane di Castel Volturno ci ha pensato proprio Gemma. Per tale motivo, Tina è sicura che l’incontro tra Teresa e la Galgani abbia portato sfiga. “È andata a trovare teresa e quello manco si è presentato, porta iella”, dichiara la Cipollari. Questa sua dichiarazione non viene per nulla apprezzata dal pubblico.

Sui social scoppia, infatti, il caos. I commenti negativi nei confronti di Tina aumentano sempre di più. “Va benissimo tutto, va benissimo il trash, ma insinuare nel 2019 che una donna porti sfiga è proprio ignobile. Solo pochi giorni fa si è ricordata Mia Martini morta per queste cattiverie infondate”, si legge su Twitter. Questo è uno dei tanti commenti che riporta il social in queste ore. “Tina non si fa”, interviene Maria. La conduttrice non riesce a bloccare l’opinionista. Anche Gianni Sperti ci tiene a prendere le difese di Gemma. “Questa è una cosa vergognosa”, ammette nel frattempo la dama di Torino. Ma non solo, Tina ricorda il momento in cui la Galgani è andata a trovare Ida Platano a Temptation Island. La Cipollari fa presente che la dama si è poi lasciata con Riccardo Guarnieri. Gianni, però, non ci sta: “No, non è così, se Ida ha chiuso la storia con Riccardo è colpa di Riccardo, se a Teresa è andata così è perché non si è presentato Andrea”.

Trono Over: i telespettatori contro Tina Cipollari dopo l’accusa a Gemma Galgani

Dura accusa quella che oggi fa Tina a Uomini e Donne. “Può dare consigli una donna che ha avuto una vita rosea. Ti sei messa pure a piangere su quel letto, il pianto non porta bene”, afferma la Copollari riferendosi alla scelta di Teresa. Il pubblico, però, non ci sta e sui social si scatena un vero e proprio caos contro l’opinionista.