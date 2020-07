Trono Over, Enzo Capo amante del lusso: il rapporto con il denaro e le ex

Enzo Capo si è fatto conoscere al pubblico di Canale 5 durante la sua esperienza al Trono Over di Uomini e Donne. La sua conoscenza con Pamela Barretta l’ha portato a prendere la decisione di lasciare il programma. Ma la loro storia d’amore, in poco tempo, ha subito duri colpi. In particolare, i due hanno compreso di non essere fatti l’uno per l’altra. Pamela avrebbe voluto proseguire la relazione e trovare un compromesso, ma da parte di Enzo non c’era la stessa intenzione. Il cavaliere ha capito, in breve tempo, di non voler continuare questa storia. Tra accuse e lacrime, questa coppia non ha avuto il suo lieto fine. Ora Capo sceglie di svelarsi in una intervista sul Magazine del programma e sembra proprio che la Barretta non sia più nei suoi pensieri. In particolare, Enzo parla della sua vita, divisa tra Napoli e Budapest: la prima è la città in cui è nato, mentre la seconda è il luogo dove ha sede la sua attività di hotelerie di lusso. Per quanto riguarda il suo futuro, intanto, ammette di voler diventare papà. Non ha mai nascosto il grande desiderio di avere un figlio!

Trono Over, Enzo Capo e il rapporto con il denaro: il mito due cuori e una capanna

E mentre sogna di diventare padre, Enzo Capo del Trono Over ammette di avere ancora oggi un ottimo rapporto con le sue ex, fatta eccezione ovviamente per Pamela, la quale sta cercando di ritrovare la serenità. Il cavaliere confessa di aver amato tutte le donne che gli sono state accanto, in quanto ognuna di loro ha rappresentato una parte importante della sua vita. Dai social e dal suo look particolarmente curato, si comprende che Enzo è un amante del lusso. Ma che rapporto ha con il denaro? In particolare, viene chiesto al cavaliere se i soldi per lui fanno la felicità o se crede nei due cuori e una capanna. A questa domanda, Capo risponde che quest’ultimo mito rappresenta per lui “l’idillio perfetto”. Ma “se poi i sacrifici lavorativi ti danno la possibilità di rendere più accogliente la capanna… beh, ben venga”.

Enzo Capo del Trono Over torna a parlare del suo grande desiderio: diventare papà

C’è, però, una caratteristica che il pubblico non è riuscito a vedere in lui durante la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Scendendo nel dettaglio, Enzo è dispiaciuto per il fatto di non essere riuscito a far emergere la sua simpatia, in quanto non avrebbe avuto modo di esprimerla. Nonostante ciò, questa sua caratteristica sarebbe uscita fuori sulle sue Stories di Instagram. Il più grande sogno del cavaliere, come aveva già dichiarato in trasmissione, è quello di avere un figlio. Che sia maschio o femmina poco importa, ma affinché ciò accada ha bisogna di trovare la persona giusta. Sembrava aver trovato la donna perfetta in Pamela, a cui aveva chiesto di mettere su famiglia, ma poi la situazione è cambiata!