Trono Over, Enzo nuovo affondo a Pamela: video a confronto, le accuse

Uomini e Donne, Enzo e Pamela ai ferri corti: la guerra si sposta sui social network

Tra Enzo e Pamela del Trono Over la situazione si sta complicando giorno dopo giorno. I due sono tra i protagonisti del nuovo Uomini e Donne, in cui stiamo seguendo sia i protagonisti Over sia il trono di Giovanna Abate. Durante la quarantena, Enzo Capo e Pamela Barretta sono stati protagonisti di un tira e molla e ne stiamo conoscendo le ragioni in studio, dove sono ospiti per raccontare cosa è successo e confrontarsi. Come in ogni relazione che finisce, ognuno dei due ha la sua versione dei fatti. I confronti sono anche molto accesi tra Enzo e Pamela e il pubblico sta decidendo da che parte schierarsi, man mano che si aggiungono dettagli alla storia. Nella puntata di oggi abbiamo scoperto un fatto che però pare stia portando i fan più dalla parte di Enzo che da quella di Pamela.

Enzo Capo attacca Pamela su Instagram: “Cavalca l’onda, vittima”

La prova è arrivata oggi sul profilo Instagram di Enzo Capo. L’ex Cavaliere ha pubblicato un video in cui ha messo a confronto la reazione di Pamela della settimana scorsa, quando ha ricevuto i vestiti nella busta, e quella nella puntata di oggi, quando ha ammesso di averli chiesti lei. “Facciamo chiarezza. La busta! Guardate il video e capirete che i vestiti me li aveva chiesti lei più volte. Sono stato attaccato da tutti, oggi finalmente cerco di fare chiarezza”, ha scritto Enzo nella didascalia del video. Nelle immagini, poi, si legge: “Andiamo per ordine: Pamela mi chiede i vestiti più volte tramite messaggio. Le dico che avrei volontà di consegnarli di persona. Il 25 aprile li chiede anche a un mio amico. Tutto questo lo dimentica, cavalca l’onda e recita la parte della vittima”. Sul silenzio di Pamela ha scritto: “Enzo è il mostro da distruggere”. Ha promesso inoltre che domani chiarirà un altro punto.

Trono Over, parla Enzo dopo le accuse sulla famosa busta

Nelle stories, Enzo ha registrato dei video in cui ha chiarito ulteriormente la sua posizione. Queste le sue parole: “Mio padre mi ha insegnato ad avere rispetto per i soldi che spendiamo. Mia madre mi ha insegnato un altro valore molto importante, il rispetto per la persona che hai accanto. Questi valori hanno fatto di me la persona che sono oggi, e io li ringrazio tanto. La settimana scorsa sono stato molto infangato soprattutto per il discorso della busta. Spero che tutte queste persone oggi mi chiedano scusa”. Tra i commenti del video molti hanno scritto di credere a Enzo, dicendo che Pamela avrebbe marciato sulla storia della busta oppure che Enzo l’ha messa alle strette e lei non sapeva cosa dire.

Enzo e Pamela di Uomini e Donne dividono il pubblico

Ma c’è anche chi, al contrario, lo ha accusato di essere più interessato al parere della gente anziché alla storia con Pamela. Chi gli ha chiesto se ci tiene o meno e chi, ancora, lo ha accusato di parlare male di lei sui social quando aveva affermato di essere contrario. “Sono contro i teatrini, hai ragione. Cerco solo di difendermi”, ha risposto Enzo a questa critica. Insomma, l’opinione del pubblico è, come sempre, divisa a metà.