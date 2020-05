Enzo e Pamela UeD, ancora guerra dopo puntata: verità su Maldive e regali

Pamela Barretta ed Enzo Capo, a Uomini e Donne è guerra dopo la fine della relazione

Avreste mai detto che tra Enzo Capo e Pamela Barretta sarebbe andata a finire così dopo la loro uscita da Uomini e Donne? I due sembravano molto presi l’uno dell’altra ma le puntate che stiamo vedendo ci stanno dimostrando tutto il contrario. In studio oggi si è parlato di tante cose, anzitutto del fatto che Enzo non voleva che i vestiti fossero consegnati pubblicamente: “Quella busta, quel pacco, onestamente… ci stavano tante cose lì dentro che quando le ho messe mi è scappata la lacrime perché mi hai fatto male quando me le hai richieste…”. Dopo questo chiarimento c’è stato uno scambio di accuse continuo che ha riguardato il rapporto di lei con Armando Incarnato, la possessività di lui e alcuni regali, tra cui un viaggio alle Maldive.

Enzo e Pamela, la Barretta vuole ricucire ma lui è un muro

Per Enzo Pamela fa la vittima pur avendogli mancato tanto di rispetto: parole che hanno ferito la donna che in realtà crede che sotto ci sia dell’altro. “Tu – gli ha detto a un certo punto – mi hai innescato delle paure. Altrimenti se non provavo più niente te l’avrei detto. Ti ho detto tante volte quali erano le problematiche, le cose che mi spaventavano. Quindi non è stata una mancanza di sentimento, però se tu mi fai dei ragionamenti per me strani io che mi sono cresciuta un figlio da sola non vuoi che abbia paura?”. La Barretta era un fiume in piena ed era anche visibilmente interessata a continuare a stare con lui; il punto è che Enzo dopo tutte le offese sui social e le mancanze di rispetto che ritiene di aver subito non riesce più a capire chi sia la vera Pamela: quella che lo riempiva di attenzioni fino al mese di gennaio o quella che non l’ha più calcolato con l’inizio del nuovo anno?

Armando Incarnato tra Pamela ed Enzo: le accuse a Uomini e Donne, lui si difende

A un certo punto il Cavaliere ha anche spiegato di non aver gradito per niente che un giorno a una festa lei e Armando Incarnato avessero ballato quando lui era in bagno: per Enzo si è trattato di una mancanza di rispetto, un’accusa che sia Pamela sia Armando hanno rispedito al mittente con l’aggiunta – da parte di alcuni presenti in studio – di un’eccessiva e intollerabile possessività. Effettivamente sul ballo tra Pamela e Armando non comprendiamo le ragioni di Enzo: perché non avrebbero potuto ballare? Non è mica un tradimento! E in che senso ballare con un amico diventa una mancanza di rispetto? Maria De Filippi a un certo punto ha faticato a comprendere le dinamiche della coppia, troppo legata al mondo social, a suo avviso, ma ha comunque cercato di arrivare al dunque: “Tu cosa prova per lei? C’entra questo in realtà!”, ha sottolineato la conduttrice. “Cuore e mente in questo momento fanno a cazzotti!”, ha spiegato Enzo. Poi le Maldive.

Pamela alle Maldive e in giro per il mondo? Enzo scoppia, lei risponde su Instagram

Capo ha raccontato di quando Pamela alle Maldive consumava dal frigobar spendendo dieci volte di più rispetto agli standard, e ha anche spiegato di esserci rimasto male quando ha saputo di essere stato definito “tirchio” da lei con le sue amiche; questo – ha aggiunto – nonostante le abbia fatto fare “il giro del mondo”. “Da gennaio – ha poi sottolineato piuttosto alterato il Cavaliere – la storia con questa donna la dovrei cancellare!”. Su Instagram le accuse sono proseguite a oltranza, da parte di lei e non di lui: Pamela infatti non ha solo pubblicato il post che segue ma ha anche precisato che “Chi ha voluto capire ha capito. Io vorrei dire solo una cosa: io l’uomo che mi ha fatto fare il giro del mondo non l’ho trovato. Sono indipendente. Le cose fatte, se sono fatte davvero col cuore, non si rinfacciano. Tra fidanzati uno si scambia i regali. Riguardo alle Maldive potrei dire altro ma non mi interessa: non lo dirò mai, non mi va nemmeno di giustificarmi. Potrei far capire tante cose ma va bene così”. Alla prossima puntata insomma!