Trono Over, intimità e animi infuocati: confessioni piccanti da Maria De Filippi

Uomini e Donne Over, la chiacchierata piccante di Gemma Galgani con Emanuele

A Uomini e Donne oggi si è partiti dalla cartina geografica delle conoscenze di Gemma Galgani in Italia e si è arrivati al ballo del cocco. Una puntata divertentissima che vi fa capire perché il Trono Over riesca a raggiungere ascolti altissimi oscurando del tutto il Trono Classico, questa stagione noioso più che mai e almeno finora privo di contenuti e personaggi interessanti. Tra la cartina geografia e il ballo del cocco, anche il racconto di una chiacchierata al telefono: quella di Emanuele che a Gemma ha detto più volte di essere un tipo molto attivo, e per “attivo” cercate di capire subito a cosa facciamo riferimento. Gemma si è stranita alle parole del Cavaliere ma forse ha ingigantito la cosa: questo almeno è ciò che abbiamo capito dalla spiegazione di Emanuele.

Trono Over, confessioni piccanti da Maria De Filippi: Emanuele cerca di spiegarsi

“Siccome parlavamo della nostra età – queste le parole dell’uomo – il mio era un discorso di benessere fisico e di salute. Per me era un discorso di attività generale e non pensavo che lei si offendesse o la prendesse così”. “Non mi sono offesa – ha controbattuto Gemma – ma mi è sembrato un po’ prematuro, dato che era l’inizio”. Pronto l’intervento di Maria De Filippi: “Mi sembra che l’avesse inserito in un discorso più generale”. Sicuramente Emanuele faceva riferimento a cose generali ma considerando il suo approccio fisico alla Galgani forse Gemma non ha sbagliato a fraintendere. Nessun pregiudizio, chiaramente: fossero tutti così attivi e intraprendenti gli uomini del parterre le donne sarebbero felicissime! E invece… Si è poi parlato anche di età biologica, e anche in questo caso il simpatico Emanuele non ha perso l’occasione di fare qualche battuta: “Io credo – queste le sue parole a Gemma che [hai, ndr] una decina di anni in meno, quindi potresti essere anche attiva pure tu… Così…”. Pronta la battuta di Tina Cipollari: “Questa è la pubblicità che ti sei fatta nel corso degli anni!”. E altrettanto pronta la risposta di Gemma: “Resto un’inguaribile romantica!”.

Il ballo del cocco accende gli animi a Uomini e Donne: “Quanto ti dimeni, sembri un serpente!”

Il ballo del cocco ha mandato KO tutti dalle risate: Emanuele si è sbizzarrito così tanto che Gemma alla fine non poteva che esclamare un sorpresissimo “Mannaggia quanto ti dimeni, sembri un serpente!”. Anche in questo caso Emanuele ha colto la palla al balzo per ribadire che “è l’età biologica!”. A nostro avviso è evidente che il Cavaliere non piaccia proprio a Gemma, ed è un peccato perché in caso contrario ne avremmo viste delle belle!