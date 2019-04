Trono Over: le prime parole di Edo e Chiara dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne Trono Over, Edo e Chiara si raccontato: la loro storia fuori dagli studi televisivi procede a gonfie vele

Questa settimana a Uomini e Donne abbiamo visto Edo e Chiara dichiararsi amore al Trono Over. I due, conosciutisi all’interno del date show di Maria De Filippi, hanno deciso di lasciare il programma insieme e di continuare a viversi lontano dalle luci della ribalta. Tutto è iniziato per una semplice curiosità di Chiara che, dopo aver saputo che Edo di mestiere faceva il pilota di motori, ha chiesto al cavaliere se avesse mai incontrato dei suoi parenti (suo zio e sua cugina per la precisione) molto conosciuti nel settore. Da quel momento in poi, hanno raccontato, è stato tutto un crescendo. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, inoltre, entrambi hanno confermato di essere felici e innamorati.

La storia a distanza non li preoccupa perché sanno riempire i momenti di lontananza con una presenza telefonica costante ed attenzioni che non mancano mai. Edo, abituato a parlare davanti alle telecamere per via del suo lavoro, ha provato un’emozione indescrivibile quando si è presentato in trasmissione per annunciare di voler andare via con Chiara. “Facevo quasi fatica a parlare. Mi sono sentito estremamente agitato e commosso”, ha confessato lui. “Edo è stato in grado di mettermi a mio agio subito”, ha poi aggiunto lei.

Uomini e Donne: al Trono Over trionfa l’amore

Il 2019 per il Trono Over si sta dimostrando essere un anno pieno di amore. Chiara ed Edo non sono stati gli unici a lasciare felici e innamorati Uomini e Donne. Noel, per esempio, dopo le discussioni con Armando si è innamorata di Alessandro e con lui si è fidanzata. Sossio e Ursula hanno recentemente annunciato di aspettare il loro primo figlio e, dopo di loro, in trasmissione anche Jara e Nicola hanno confermato di essere in dolce attesa.