Trono Over: “La mano negli slip”, e Crispino s’imbarazza

Uomini e Donne Over, perché Gemma Galgani ha chiuso con Remo Proietti

Gemma Galgani ha aperto la puntata di Uomini e Donne Over parlando di Remo Proietti e sorprendendo il pubblico in studio. Vi avevamo anticipato che sarebbe successo e così è stato: la Galgani ha liquidato il suo ex perché oltre al fatto che “il passato è passato, non è andata bene e non andrebbe bene neanche adesso” Remo secondo lei non è cambiato e non se la sente di rischiare. “Sono emersi – così Gemma ha parlato di ciò a cui ha pensato dopo l’emozione iniziale – i motivi molto seri per cui ci eravamo lasciati. E non erano quisquilie”. Ironica Tina Cipollari, contro cui oggi si sono rivoltati un po’ di fan di Gemma: “Certo, ormai è invecchiato e non va va più bene…”. E non è finita qui.

Trono Over, ritorna la sfilata degli ex: nessuno dà ragione a Tina cipollari

A parte il fatto che Tina aveva vari problemi al vestito che l’hanno spinta anche a uscire dallo studio – momenti da non perdere anche questi – è ritornata la sfilata degli ex di Gemma, e questa volta si sono presentati quattro Cavalieri che non hanno intrapreso chissà quale conoscenza con la Galgani. Chi in un modo chi nell’altro, hanno tutti smentito di aver avuto qualcosa di intimo con la Dama degli Over, tant’è che Tina a un certo punto si è anche infastidita. Al riguardo non possiamo dimenticare di segnalare un momento di quelli esilaranti che vi consigliamo di recuperare.

Crispino al centro della scena: “La mano negli slip”, categorica la smentita

In studio si è presentato anche Crispino, il signore che vedete a sinistra nel post che abbiamo condiviso, e Tina gli ha chiesto se fosse vero che Gemma gli ha messo “la mano negli slip”. La smentita è stata categorica, con Crispino imbarazzato e Maria De Filippi ancor di più. Cosa sarebbe UeD se non ci fosse la Cipollari?