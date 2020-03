Trono Over e coronavirus, le misure in studio: cosa cambia, il video

Uomini e Donne, come cambia il Trono Over con il coronavirus: il video su Witty

Molti si sono chiesti e continuano a chiedersi che ripercussioni avrà il coronavirus sul Trono Over di Uomini e Donne. Qualche domanda ha trovato già risposta nel breve video di anticipazioni postato su Witty Tv e in cui ci sono degli spezzoni della puntata che vedremo in onda domani. La redazione ha adottato le prime misure per evitare i contagi da persona a persona dopo le prime disposizioni del governo, ma non possiamo ancora sapere cosa succederà dopo il decreto soprannominato Io resto a casa. Con l’Italia tutta zona rossa, infatti, non sarà possibile spostarsi da città a città se non per dei motivi ben precisi e indicati dal decreto stesso. Tra questi motivi rientra anche il lavoro, ma per dame e cavalieri non è esattamente un lavoro partecipare a Uomini e Donne. Anzi non lo è per nulla.

Trono Over e coronavirus, cosa è cambiato a Uomini e Donne con l’emergenza sanitaria

In attesa di scoprire se riusciranno a trovare delle soluzioni, vediamo cosa ci aspetta nelle prossime puntate. La registrazione di domenica 8 marzo è stata molto particolare. Innanzitutto c’erano meno partecipanti del solito e le sedie erano disposte a debita distanza l’una dall’altra. Non solo lateralmente, ma anche davanti e dietro d’era distanza. Per intenderci, le sedie erano disposte a scacchi per riuscire ad avere queste distanze. Si nota benissimo bel video postato da Witty, ma non è l’unica novità. Anche gli opinionisti naturalmente erano seduti distanti e non ci sono stati balli, per evitare i contatti sempre. Altra curiosità che è emersa dal video con le anticipazioni riguarda Barbara De Santi: era in collegamento sullo schermo e non presente in studio. Come molti ben sapranno, Barbara è di Mantova quindi è in una di quelle province dichiarate zona rossa con il primo decreto di sabato notte.

Barbara De Santi in collegamento e non presente in studio: tutta colpa del coronavirus?

Sappiamo però che Barbara sabato era a Roma, perché si è filmata nella stazione Termini, per cui due sono le ipotesi: o è tornata di fretta a casa domenica mattina e quindi era in collegamento, oppure il collegamento è stato necessario da un’altra stanza degli stessi studi di Uomini e Donne. Tra l’altro non era l’unica in collegamento, c’era anche un cavaliere. L’emergenza sanitaria sta colpendo anche le trasmissioni televisive, ma molti pensano sia giusto non chiuderle perché gli italiani, chiusi in casa, hanno bisogno di svago e distrazione. Potete vedere il video collegandovi al sito Witty Tv, di cui trovate un’anteprima qui sotto.