Anticipazioni Trono Over: Veronica accusa Andrea, Armando fa dietrofront

Uomini e Donne anticipazioni, nuovo corteggiatore per Gemma Galgani: registrazione dell’8 marzo

Le anticipazioni del Trono Over sono arrivate un po’ in ritardo questa settimana, ma ci sono. La puntata è stata registrata domenica 8 marzo, prima che tutta l’Italia diventasse tutta zona rossa, ma dopo invece il divieto alla presenza del pubblico negli studi televisivi. Pare però che la talpa di Isa e Chia fosse presente in studio e oggi ha fornito le anticipazioni di Uomini e Donne in merito. Il trono Over è tornato in studio con delle misure di accortezza e nel rispetto delle disposizioni per l’emergenza coronavirus. Rimarrà da scoprire se la zona rossa impedirà le prossime registrazioni, perché sarebbero necessari degli spostamenti. Come sempre Maria ha cominciato con Gemma Galgani, per la quale è arrivato un nuovo cavaliere a corteggiarla e lei era disposta a conoscerlo.

Trono Over, le anticipazioni: Veronica accusa Andrea

Veronica è uscita con Giovanni, ma durante la puntata ha invece tirato in ballo anche Andrea, il ragazzo con cui è uscita fino a una o due settimane fa. Come già saprete, perché la puntata è andata in onda, Andrea è rimasto per conoscere Valentina, molto interessata a lui. Nella registrazione del Trono Over di domenica, comunque, Veronica ha accusato Andrea di essere andato al mare con un’altra ragazza mentre loro due si sentivano e conoscevano. Una conoscenza che però non ha mai preso piede, come entrambi hanno detto al centro dello studio, ma che ha fatto discutere perché Andrea è stato chiamato in causa anche da Armando nell’attacco a Veronica. Lo stesso che ha fatto infuriare Maria. Valentina è intervenuta per difendere Andrea, ma quest’ultimo non ha convinto invece gli opinionisti Tina e Gianni che lo hanno evidentemente criticato, credendo a Veronica.

Anticipazioni Trono Over, Armando chiede scusa a Veronica

Ma a proposito di Armando, le anticipazioni fanno sapere che ha chiesto scusa a Veronica dopo gli ultimi attacchi, ma lei ha preferito non accettare le scuse. Le anticipazioni non aggiungono altro, forse perché in studio erano presenti meno protagonisti o forse perché la talpa, stavolta, ha potuto raccontare poco.