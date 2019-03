Trono Over, Claudia a Michele: “Non puoi dirmi come gestire il mio ex”

Trono Over, Claudia: è finita con Michele, ecco i motivi

Claudia Montichiari, dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni al magazine del programma di Canale 5. La donna ha così raccontato perché tra lei e il cavaliere è ufficialmente finita. A decidere lo stop alla loro conoscenza è stata proprio la dama, spiegando che l’idea non è nata dal complimento (fuori luogo) che Michele ha rivolto a Pamela (definendola la più bella del parterre femminile): “Non posso negare di esserci rimasta male […] Ho trovato il suo modo di esporsi poco elegante nei miei confronti“. Dopo dei momenti davvero belli vissuti insieme, le cose si sono piano piano incrinate tanto da portare la coppia in una specie di crisi, il tutto poi si è aggravato dopo la titubanza di Michele di lasciare il programma insieme a Claudia. Lui, infatti, voleva rimanere per cercare di capire se i suoi sentimenti fossero davvero così forti da iniziare una relazione a pieno titolo lontano dalle telecamere. Questa risposta non è piaciuta a Claudia che per questo ha deciso di troncare ogni rapporto.

Claudia e Michele: amore finito tra i due protagonisti del Trono Over

Claudia dopo aver rotto la conoscenza con Michele ha rilasciato un’intervista esclusiva a Uomini e Donne Magazine. La dama ha raccontato così le motivazioni della sua scelta: “Quando alle parole non seguono i fatti, l’unica decisione da prendere è quella di lasciare andare. A questo vanno aggiunte poi le varie discussioni…“. Claudia poi chiama in causa anche il rapporto con il suo ex, con il quale dice di aver trovato un equilibrio per la “gestione” dei figli: “Un uomo non può pretendere che dopo due settimane di conoscenza si possa modificare il modo di gestire il rapporto che ho con il papà dei miei figli. Noi non abbiamo dei giorni stabiliti ma lasciamo che i bambini decidano con chi stare con tutta serenità“.

Claudia e Michele, nessuna possibilità di far pace

Sembra davvero sicuro l’addio tra Claudia e Michele. In particolare una frase rilasciata dalla dama al magazine di Uomini e Donne sembra eliminare ogni possibilità di far pace. Secondo lei infatti a Michele manca un elemento fondamentale per essere l’uomo giusto per lei: “Un carattere compatibile con il mio“.