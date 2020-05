Trono Over, Barbara e la frecciatina al veleno a Sirius e Gemma: il dubbio

Uomini e Donne, Barbara De Santi non risparmia frecciatine a Sirius: le ultime news

Sono due i protagonisti del momento nel mondo di Uomini e Donne: Sirius e Alchimista. Se il secondo ancora non è venuto allo scoperto e tiene tutti col fiato sospeso, il secondo non ci ha pensato due volte a metterci la faccia corteggiando Gemma Galgani. Il 26enne non ha convinto proprio tutti circa il suo reale interesse verso la Dama, tanti infatti pensano che stia solo recitando una parte per tenere i riflettori accesi su di lui. E tra queste persone c’è anche Barbara De Santi. Nicola Vivarelli, questo il suo vero nome, si difende e tiene testa a tutti quelli che lo mettono sotto accusa. Difende anche il suo interesse verso Gemma e la corteggia come meglio può, anche con delle sorprese. E al momento Gemma crede in tutto e per tutto a Sirius, alla sua buona fede e al suo essere interessato. Gemma si lascia guidare dalle emozioni, Sirius giura di provarne a volontà. Alcune dichiarazioni di Nicola però iniziano a vacillare agli occhi del pubblico e non solo.

Trono Over, la frecciatina di Barbara De Santi a Sirius e Gemma dopo la scenata di gelosia

Tina Cipollari per esempio ha fatto notare che Sirius non sapeva che Gemma viene chiamata da lei “mummia”. Un gioco nato diversi anni fa ormai, per cui se davvero Nicola seguisse Gemma a Uomini e Donne dovrebbe esserne a conoscenza. Ma oggi è spuntato un nuovo dubbio e a farlo notare è stata proprio Barbara De Santi. Tra le sue stories su Instagram, la Dama ha postato la scenata di gelosia di Gemma verso Nicola a causa di Valentina. E ha commentato così: “Una dote che Nicola apprezza di Gemma è il self control. Ricordate?”. Effettivamente Nicola aveva detto proprio questo parlando degli aspetti che più apprezza di Gemma. E quest’ultima, secondo Barbara, non ha dimostrato molto self control facendo la scenata di gelosia, arrivando a sbattere i piedi a terra per l’agitazione.

Barbara De Santi contro Sirius e Gemma Galgani: la Dama non crede alla possibile nuova coppia

Insomma, due sono le ipotesi: o è stata una frecciatina a Nicola, accusandolo di aver mentito sul motivo del suo interesse verso Gemma – che non avrebbe il self control da lui apprezzato -. Oppure ha solo voluto attaccare Gemma per aver perso subito il controllo appena si è parlato di Valentina. Siamo certi che appena interverrà in puntata