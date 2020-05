Gemma Nicola anticipazioni, c’è terza donna e scoppia caos: Maria basita

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani anticipazioni, Occhi Blu si tira indietro e scoppia il caos a Uomini e Donne

Occhi Blu si è svelato a Uomini e Donne e – come vi avevamo anticipato ieri – a Gemma Galgani non sembra essere piaciuto affatto: se in esterna infatti i due parevano trovarsi abbastanza bene non si può dire lo stesso di ciò che è accaduto in studio, quando lui si è tirato indietro dalla conoscenza perché crede di non poterle piacere se lei è interessata davvero a un tipo come Nicola Vivarelli. Quest’ultimo non è stato in silenzio, e anzi, chiusa la parentesi con Occhi blu, si è parlato proprio del rapporto tra lui e Gemma. Tutto è partito dal fatto che Veronica Autiero ha riso di Occhi blu involontariamente, senza avere intenzione però di prenderlo in giro; a quel punto Vivarelli l’ha voluto difendere: “Se potete avere un leggero rispetto nei confronti suoi. Ti sei messa a ridere! Un minimo di rispetto!”. “Maria, la prossima volta vengo con una maschera!”, questa la risposta della Autiero, a cui ha fatto seguito quella di Occhi Blu che invece di ringraziare Nicola l’ha attaccato: “Però tu devi avere rispetto nei confronti di Gemma perché secondo me lui sta facendo l’a…re mentale con Gemma!”. Il concetto è che il suo è solo un interesse forse platonico ma che non va oltre.

Gemma e Nicola news, Valentina Autiero in mezzo: è triangolo al Trono Over

Più che di Occhi blu ci interessa però come ha continuato a rapportarsi Valentina nei confronti di Nicola: la ragazza l’ha accusato di essere “sempre negativo” con lei, e da lì è scoppiata una scenata di gelosia assurda che ha visto Gemma alzarsi e andarsi a sedere, invitando un Vivarelli esterrefatto a conoscere la Autiero e non lei. “Tu – ha poi spiegato Valentina a Maria – a 26 anni non lo trovi un ragazzo che parla in questo modo e si comporta in questo modo, da uomo: è molto più maturo dell’età dimostra. Per lei è sempre piccolo, per me no! Io ho 40 anni!”. “Non voglio che si alteri Gemma – ha precisato Nicola -. Ho visto che ti sei alterata. Mi ha fatto dei bei complimenti, l’ho apprezzata e l’ho ringraziata”. Valentina ha poi proseguito mettendoci su un carico da novanta: “Noi ci guardiamo spesso. Nicola, non dire che non è vero”. Potete solo immaginare la reazione di Gemma che ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari e stranito Maria De Filippi.

News Gemma e Nicola: Tina Cipollari durissima, Maria calma la Galgani

“Pure la fedeltà pretendi! Ma ti sei vista!”, ha urlato coi suoi soliti modi l’opinionista. “Capisco ‘sto macigno che hai sulle spalle!”, queste le sue parole a Nicola mentre Maria una volta sì e l’altra pure cercava di nascondere le risate e l’imbarazzo. “Gemma, è un po’ troppo presto…”, ha commentato la De Filippi, timorosa del fatto che forse Gemma stesse correndo un po’ troppo. “Lui non ha fatto niente!”, ha poi aggiunto. Fino a fine maggio – e anche la prossima stagione se tutto dovesse proseguire come auspichiamo – ne vedremo delle belle!