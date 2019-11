Trono Over, Barbara De Santi parla di Giulia Quattrociocche: cosa pensa

Trono Over, Barbara De Santi si esprime su Giulia Quattrociocche: ecco cosa pensa di lei

Barbara De Santi è una delle più famose dame del Trono Over di Uomini e Donne. Frizzante e pungente al punto giusto, la donna non ha mai paura di esprimere il suo pensiero. Poche ore fa Barbara ha parlato di Giulia Quattrociocche, una delle ultime troniste, ed ha detto cosa pensa di lei in tutta sincerità, senza se e senza ma. L’ha attaccata? Ha espresso un parere negativo su di lei? No, nulla di tutto questo! Anzi, la De Santi per la giovane romana non ha risparmiato complimenti. Per lei le somiglia davvero molto, per lei la sua personalità è molto simile a quella sua.

Barbara De Santi: “Giulia? Più la guardo e più la vedo uguale a me”

Poche ore fa, la simpatica dama si è messa a guardare le ultime puntate di Uomini e Donne. E con il suo smartphone ha ripreso dei momenti in cui proprio Giulia Quattrociocche, che di recente ha fatto la sua scelta, stava parlando. In particolare, la giovane stava discutendo con Maria De Filippi sui suoi modi di fare. Secondo la moglie di Costanzo la tronista ha un modo particolare di difendersi: prima attacca e poi scoppia a piangere. E Barbara De Santi ha così commentato: “Più la guardo e più l’ascolto… e più la vedo uguale a me, o viceversa!”, per poi aggiungere: “Nooo, uguale a me. Anch’io anni fa ero convinta che Maria ce l’avesse con me. È proprio come me Giulia, mi piace!”. Si perché Giulia ha confessato che, inizialmente, era quasi convinta che la De Filippi ce l’avesse con lei.

“Attacca e piange, altro aspetto in comune con me”

Inoltre, secondo Barbara De Santi, il modo che la Quattrociocche ha per difendersi è uguale al suo: “Ecco, attacca e piange, altro aspetto in comune con me. La brutta notizia è che non dipende dall’età… io sono ancora così!”. Le sue parole sono andate un po’ a contraddire le dichiarazioni di Maria De Filippi dato che secondo lei Giulia si comporta in questo modo a causa della sua giovane età.