Trono Over, Barbara contro Gemma: l’attacco fuori la trasmissione

Uomini e Donne Trono Over, Barbara attacca Gemma: l’ultima frecciatina fuori la trasmissione

Che tra Barbara De Santi e Gemma Galgani non corra buon sangue, dentro e fuori gli studi di Uomini e Donne, è ormai risaputo. Le due dame del Trono Over in trasmissione hanno spesso discusso, lanciandosi accuse reciproche e senza mai trovare un punto di incontro. A dire l’ultima parola in questa eterna diatriba, però, è stata proprio oggi Barbara. Quest’ultima, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha fatto intendere che – secondo lei – Gemma sarebbe solo interessata alla visibilità. Barbara, dopo aver citato una discussione avuta con la Galgani al Trono Over (quest’ultima l’aveva ripresa per via di un selfie con Maria De Filippi), ha lanciato una chiara frecciatina alla Galgani.

“Sentite come sottolinea che lei in 10 anni non è mai riuscita a fare una foto con Maria”, ha esordito scrivendo la Barbara De Santi sul suo profilo. “Se la può consolare io in 5 non sono mai andata al Maurizio Costanzo Show, a Pomeriggio 5, a Verissimo, a Temptation Island, a Selfie… ho dimenticato qualcosa?”, ha poi aggiunto la dama. La replica di Gemma, almeno sui social, non è ancora arrivata. Qualcosa ci dice che, probabilmente, dell’argomento si tornerà a parlare presto in trasmissione. Già in passato, difatti, post su Instagram e messaggi condivisi dalle due dame sono state motivo di discussione a Uomini e Donne.

Gemma Galgani contro Barbara al Trono Over: sfiorata la rissa a Uomini e Donne

L’ultima volta che Gemma Galgani e Barbara De Santi hanno discusso al Trono Over le due sono quasi arrivate alle mani. Gli animi delle dame si sono riscaldati e, in men che non si dita, entrambe si sono ritrovate faccia a faccia a urlarsi le peggio cose. Con questo ultimo attacco Barbara ha forse gettato – consapevolmente o meno – altra benzina sul fuoco? Probabilmente.