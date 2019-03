Trono Over, Gemma e Barbara forte lite: “Tieni le mani a posto”

Trono Over, Gemma Galgani e con Barbara De Santi: le due dame hanno uno scontro molto acceso

Gemma Galgani e Barbara De Santi a Uomini e Donne danno vita a un acceso litigio. Le due protagoniste del Trono Over si battibeccano in studio e sembrano quasi arrivare a un punto limite. In particolare, va in escandescenza Barbara, la quale si alza dalla sua sedia per far smettere a Gemma di parlare. La De Santi, infatti, chiede alla dama di Torino di permetterle di dire la sua. Ciò accade dopo aver visto il classico filmato dove protagonista è uno sfogo della Galgani. Dopo la scorsa puntata, nel suo camerino, Gemma si lascia andare e rivela di essere ormai sicura delle intenzioni di Rocco Fredella. La dama torinese è convinta che il cavaliere abbia sempre mentito e sfruttato la loro conoscenza. Gemma è ormai certa che l’uomo abbia organizzato la cena romantica al Castello per avere visibilità. Rocco dalla parte sua cerca di difendersi e un po’ tutti sembrerebbero credergli. Da casa, invece, sono in molti coloro che sono ormai sicuro che il Fredella stia recitando una parte.

I telespettatori sembrano dare ragione a Gemma, ma in studio Barbara si schiera con Gianni Sperti e Tina Cipollari. Come loro, anche la De Santi prende le difese di Rocco. La dama non è mai andata d’accordo con la Galgani e sono davvero le discussioni in cui sono state grandi protagoniste. Ora la lite sembra esserci accesa in modo particolare. Barbara accusa Gemma, convinta che non le dia la possibilità di parlare. Più volte, infatti, ripete: “Non fa parlare”. Proprio per tale motivo, si alza dalla sua sedia e raggiunge la Galgani, a cui cerca di tappare la bocca con le mani. Gemma non gradisce il gesto della collega, tanto che subito prende una posizione e si alza anche lei.

Trono Over, Barbara De Santi cerca di zittire Gemma: la Galgani risponde

Gemma non gradisce affatto il gesto di Barbara, che cerca di zittirla per poter parlare. “Per cortesia tieni le mani lontane da me! Tieni le mani a posto!” Così, la Galgani cerca di affrontare la De Santi. Uno scontro diretto e molto forte, entrambe come sempre si dimostrano senza peli sulla lingua. Intanto, Gemma si dice certa del fatto che Barbara e Rocco siano d’accordo e che si siano schierati volutamente insieme.