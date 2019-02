Trono Over, Barbara contro Gemma: attacchi fuori dal programma

Trono Over, Barbara De Santis contro Gemma Galgani: l’ultima frecciatina fuori dal programma

Tra Barbara De Santis e Gemma Galgani non è mai corso buon sangue al Trono Over. Specie negli ultimi tempi, per via dei loro punti di vista differenti e della loro forte personalità, le dame di Uomini e Donne si sono in più occasioni scontrate in studio. Barbara non apprezza molto i modi di fare di Gemma e, quando ne ha occasione, lo ribadisce in puntata. La Galgani, a sua volta, non sembra digerire facilmente le critiche avanzate dalla dama parterre femminile nei suoi confronti, e questo è spesso motivo di discussione al Trono Over. Nelle ultime ore, però, Barbara De Santis contro Gemma si è scagliata, si, ma fuori dalla trasmissione. Sui social, subito dopo la puntata di ieri, la dama ha preso in mano il suo cellulare, ha pubblicato un fermo immagine di Gemma e Rocco ed ha commentato il tutto lanciando una chiara e diretta frecciatina a Galgani.

Su Instagram stories Barbara ha condiviso una foto del bacio al sapore di cioccolato che Gemma e Rocco si sono scambiati durante un’esterna (mostrato ieri in trasmissione). Il tutto è stato commentato dalla De Santis con le seguenti parole: “Ma si può, alle tre di pomeriggio, farci andare di traverso il pranzo?”. Ironia pungente quella di Barbara che, ancora una volta, ha dimostrato di avere dei dubbi su Gemma e Rocco e di non vedere di buon occhio il loro legame. Il pubblico la penserà come lei?

Uomini e Donne, scontro tra Rocco e Barbara in trasmissione: il cavaliere del Trono Over prende le difese di Gemma

Barbara De Santis, come anticipato sopra, non è la prima volta che si scaglia contro Gemma. In una delle ultime puntate andate in onda, per esempio, la dama ha pure litigato con Rocco per questo motivo. Il cavaliere, vedendola ridere ad una battuta di Tina Cipollari, ha preso la parola per prendere le difese della Galgani. La discussione, ancora una volta, ha visto i due dirsene di santa ragione.