Uomini e Donne news, Barbara e la frecciatina a Gemma: interviene Rocco

Uomini e Donne news: Barbara De Santis lancia una frecciatina a Gemma Galgani e Rocco Fredella non ci sta

Barbara De Santis e Gemma Galgani a Uomini e Donne non sono mai andate d’accordo. Le due protagonisti del Trono Over si sono spesso scontrate in studio e ciò è stato notato da Rocco Fredella. In particolare, il cavaliere ricorda quando Barbara è tornata nel programma e ha iniziato subito a giudicare Gemma. Ed ecco che proprio per tale motivo scoppia una breve discussione tra Barbara e Rocco. Scendendo nel dettaglio, la De Santis si siede al centro dello studio con Roberto, con cui ha appena iniziato una conoscenza. La dama racconta di essersi già vista con il cavaliere, con cui è andata a vedere le catacombe. La De Santis afferma di non essere mai andata a visitare un luogo del genere e di essere molto felice di averlo fatto. Da questa sua affermaizone non può non spuntare una battuta di Tina Cipollari: “Per caso c’erano delle mummie”. L’opinionista sappiamo che da sempre definisce Gemma come una mummia.

Barbara ride e Rocco nota subito un dettaglio. Secondo il cavaliere la donna avrebbe fatto questo racconto proprio per ridere su Gemma, consapevole che Tina sarebbe intervenuta per parlare delle mummie, e così inizia a difendere quest’ultima. La Galgani, intanto, resta in silenzio e permette al cavaliere di prendere le sue difese. Sicuramente questo è un gesto molto apprezzato dalla dama di Torino. “Sei ridicola Barbara, tutte le tue storia finiranno in disastro. Tutte le tue storie qui sono finite in disastro”, dichiara Rocco contro Barbara. Secondo il cavaliere, la dama non sarebbe mai riuscita a concludere nulla all’interno del programma. A questo punto, la De Santis lo accusa di voler sempre difendere Gemma.

News Uomini e Donne: Rocco Fredella si scontra con Barbara De Santis per Gemma

Ebbene Rocco non si tira indietro e difende Gemma contro Barbara. “Lei si deve vergognare di attaccare una donna come Gemma”, dichiara il Fredella. Secondo il cavaliere, la De Santis non sarebbe nella posizione adeguata per criticare il comportamento della Galgani. Intanto, Barbara prende come una scommessa l’affermazione di Rocco, il quale è sicuro che anche la conoscenza con Roberto finirà male.