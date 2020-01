Trono Over Armando, è guerra dopo la cacciata: presto rivelazioni e confronto tv?

Armando Incarnato fuori dal Trono Over, cosa succede dopo Uomini e Donne

L’ultima registrazione di Uomini e Donne non ha visto partecipare Armando Incarnato che a questo punto crediamo non faccia più parte dei Cavalieri di quest’anno. I fatti li sapete: Gianni Sperti sembra aver scoperto la compagna che Incarnato ha fuori dalla trasmissione e lo avrebbe invitato ad andarsene. Non sappiamo se Armando non sia più tornato sua sponte o se invece non sia stato più invitato; fatto sta che in trasmissione non era presente e che su Internet quest’assenza e queste accuse stanno facendo molto discutere. Com’è successo proprio tra oggi e ieri su Instagram, dove Armando è stato riempito non solo di complimenti ma anche di insulti.

Trono Over, gli attacchi ad Armando: accuse pesanti all’ex Cavaliere di UeD

Alcuni utenti infatti hanno sottolineato che finalmente è stato scoperto: “Finalmente ti hanno sgamato e sbattuto fuori a calci in c…o brutto buffone inutile montato di testa”. Ciò ovviamente ha indispettito l’ex Cavaliere che non è stato di certo lì a farsi insultare e offendere: “Ma chi te l’ha detta sta cosa? Ah ah ah ma vaf…c…o va, scostumata maleducata”. Trovate questo e molti altri scambi di accuse e offese qui:

Uomini e Donne, Armando risponde alle critiche: il messaggio sospetto, presto confronto in Tv?

“Ti hanno scoperto – gli ha chiesto provocatoriamente un’utente –? Prima o poi sarebbe dovuto succedere… la verità viene sempre a galla! Comunque in bocca al lupo per la tua vita reale”. “E già – questa la risposta di Armando –! La verità viene sempre a galla. Ed è una”. Cos’avrà voluto dire Armando con questo messaggio? Di che verità parla? Ha le prove di ciò che dice e può dimostrare che quelle di Gianni sono solo bugie? Chissà; non escludiamo a questo punto un confronto su Canale 5. Restate con noi!