Trono Over, Armando torna a parlare di Sossio e Ursula: “Avrei voluto..”

Trono Over, Armando Incarnato torna a parlare di Sossio e Ursula: il gesto che avrebbe voluto fare

Armando Incarnato, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, torna a parlare di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Durante la scorsa stagione del programma, il napoletano ha rappresentato un ruolo importante nella storia della nota coppia. In particolare, dopo essere tornata nel programma a seguito di una grande delusione da parte di Sossio, Ursula ha iniziato a vedersi con Armando. Proprio la gelosia che è riuscito a scatenato Armando, ha portato Aruta a prendere la situazione in mano e a trovare il modo giusto per riconquistare il suo cuore. La mente e il cuore della Bennardo erano comunque legati a Sossio, il quale è poi riuscito nel suo intento. Ora i due sono in dolce attesa e, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Armando ammette di considerare l’Aruta una persona davvero fortunata. Il napoletano aveva già espresso bellissime parole nei confronti della coppia, quando veniva annunciata la gravidanza. Incarnato aveva anche scelto di abbracciare entrambi, proprio per confermare tutta la sua stima.

Oggi nella sua intervista svela, però, che avrebbe voluto fare un altro gesto importante. “Avrei voluto congratularmi con Ursula per la nascita della figlia, ma non volevo creare tensioni. Le voglio molto bene e auguro a tutti loro il meglio”, dichiara Armando. Il cavaliere avrebbe voluto, dunque, scrivere alla Bennardo per fare le sue congratulazioni, ma poi ha scelto di non farlo. Intanto, le discussioni e gli scontri nel programma per Incarnato continuano a esserci. Oltre a vederlo discutere con Ida e Riccardo, il napoletano spesso si ritrova a difendersi in studio dalle accuse di Barbara De Santi. Ed è su quest’ultima che fa un’importante dichiarazione: “La inviterei a cena solo per farle capire come sono davvero”.

Armando Incarnato del Trono Over: il cavaliere stanco di rispondere alle accuse

Armando vorrebbe far capire a Barbara che non è la persona violenta che lei dichiara di vedere. Infatti, Incarnato fa presente che tutte le donne che sono uscite con lui hanno sempre dichiarato di essersi trovate bene con lui. Ma non solo, oggi replica anche a Tina Cipollari, che più volte ha messo in dubbio la sua sincerità. Stanco delle accuse, Armando ribadisce nuovamente di essere single e di non avere, dunque, una persona fuori.