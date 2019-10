Trono Over Armando contro Barbara, Maria reagisce male: “Tu esageri”

Armando Incarnato e Barbara De Santi, guerra al Trono Over

Puntata movimentata quella di oggi a Uomini e Donne con Barbara De Santi e Armando Incarnato ancora una volta troppo vicini per motivi futili. In realtà questa volta la Dama del Trono Over c’entrava davvero poco nella discussione ma sapete bene che ogni volta che si parla di Armando la De Santi non riesce a trattenersi e sente il bisogno impellente di intervenire e mettere i puntini sulle ‘i’. Ma veniamo al dunque. Armando stava discutendo con Veronica Ursida perché quest’ultima non era d’accordo con l’atteggiamento di tenere il piede in due scarpe, cioè di vedersi anche con Ida; a un certo punto il Cavaliere ha cercato di giustificarsi ma è stato interrotto proprio da Barbara che gli ha fatto notare che nel suo racconto c’erano delle inesattezze.

Trono Over, Armando bacchettato da Maria: “Esageri”

La De Santi lo ha fatto in modo davvero irruento, cioè alzandosi in piedi e andando contro Armando a voce alta (erano quasi urla, a dire il vero…); la reazione di Barbara ovviamente non è piaciuta a Incarnato che ha iniziato a risponderle malissimo, chiamandola anche “stupida” e “antipatica” e dicendo tante di quelle cose che Maria a un certo punto è dovuta intervenire a modo suo: “Tu esageri però, eh!”. Solo dopo Armando si è calmato e ha cercato di non dar retta più a Barbara che però ha messo del suo nella discussione e si era resa insopportabile.

Armando e Ida, quale futuro dopo Riccardo?

La conoscenza tra Ida e Armando ad ogni modo si è interrotta, e neanche in modo leggero, perché Incarnato ha capito che a Ida piace ancora Riccardo e non vuole perder tempo con frequentazioni e uscite che non portano a nulla; in realtà i fatti non stanno così perché dalle ultime anticipazioni abbiamo appreso che Ida e Riccardo si sono lasciati e che quindi una conoscenza con Armando è tutt’altro da escludere a priori. Tra un puntino e l’altro sulle ‘i’ da parte di Barbara, s’intende.