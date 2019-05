Trono Over, Armando attacca Barbara dopo la puntata: il duro sfogo

Uomini e Donne Trono Over, Armando si sfoga dopo la puntata: dettagli inediti sulla lite con Barbara

A Uomini e Donne oggi abbiamo assistito ad un’accesa lite tra Barbara De Santi e Armando, cavaliere del Trono Over. Quest’ultimo, dopo essersi scontrato con la dama, ha persino preferito lasciare il date show di Maria De Filippi, senza guardarsi più indietro. Una volta finita la puntata, tuttavia, Armando si è lasciato andare in un lungo e duro sfogo sui social (dove non ha riservato sconti alla De Santi). Nel suo messaggio, inizialmente, Armando ha risposto a tutte le persone che lo hanno criticato negli ultimi tempi. Quanto detto sul suo conto, dai protagonisti e le protagoniste del Trono Over con cui si è scontrato in trasmissione, lo ha deluso ma non lo ha mai portato a mollare il suo percorso. La lite con Barbara, però,alla fine è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

“Ringrazia la redazione se, per privacy nei confronti di una minore, tutta l’Italia non ha ascoltato quanto tu sei cattiva altrimenti dalla vergogna saresti dovuta sparire”, ha scritto Armando nel suo post di sfogo su Instagram. Le sue parole, per ovvi motivi, sono oggi rivolte a Barbara De Santi e allo scontro avuto con lei al Trono Over. In merito all’accaduto, difatti, Armando ha poi aggiunto dettagli inediti (non mostrati e/o bippati dalla produzione). “Hai aggiunto dietro le quinte che sono un cattivo padre e che mia figlia quando crescerà avrà un padre di …”, ha scritto il cavaliere dopo la puntata. Frasi pesanti queste che, come ha spiegato lui stesso, lo hanno spinto poi a lasciare.

Uomini e Donne, Armando lascia il Trono Over: “Sono un ragazzo per bene”

Alle accuse di Barbara De Santi e, in generale, alle brutte cose dette sul suo conto da Michele Armando ha oggi risposto parlando di lui e della sua vita. “Sono un ragazzo per bene e mi ritengo un padre pieno di amore nei confronti di sua figlia […] Ti ringrazio perché la mia uscita grazie a te è giustificata da qualcosa che ha un valore enorme: la mia dignità di uomo”, così ha chiuso il suo messaggio Armando che, anche sui social, ha ribadito la sua intenzione di non voler più ritornare a Uomini e Donne.