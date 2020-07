Trono Over, Antonella scippa un altro corteggiatore a Gemma: la foto

Antonella Brini del Trono Over potrebbe avere un nuovo fidanzato. Il condizionale è d’obbligo, come sempre, fino a prove certe o dichiarazioni ufficiali. Anche lui è un volto di Uomini e Donne proprio come Antonella, per cui possiamo facilmente immaginare dove si siano conosciuti. Il caso vuole che a fare da Cupido, in un certo senso, è stata ancora una volta Gemma Galgani! Ricordate quante volte Gemma ha rimproverato ad Antonella di rubarle i corteggiatori? Ebbene, pare sia successo ancora una volta. Tra le due Dame c’è stata una forte rivalità a Uomini e Donne Over sin dall’inizio della stagione che si è appena conclusa. Gemma aveva iniziato a frequentare da poco Jean Pierre Sanseverino e proprio per lui è arrivata in studio Antonella. Ricordate l’orsacchiotto gigante e la foto in auto che aveva fatto infuriare Gemma? Bene, proprio lì ebbe inizio la rivalità tra le due donne.

Uomini e Donne, Antonella Brini e Pietro Fizzotti nuova coppia? La foto accende il gossip

Anche tra Antonella e Jean Pierre poi si è conclusa la frequentazione, quando lui ha iniziato a frequentare altre Dame. Dopo alcune conoscenze telefoniche, Antonella ha conosciuto Marco, detto “Batman” dopo i suoi curiosi racconti al centro studio. Tra i due sembrava procedere tutto bene nelle puntate prima dell’interruzione per il Coronavirus, ma pare che sia finita visto il gossip di oggi. Su Instagram infatti è spuntata una foto sospetta di Antonella insieme a un ex corteggiatore di Gemma, ovvero Pietro Fizzotti. I due sorridono e posano come una coppia nella foto ripresa da una fanpage di Antonella. Ma anche sul profilo di Pietro c’è un’altra foto insieme a lei.

Trono Over, Antonella esce con un altro corteggiatore di Gemma Galgani dopo Jean Pierre

Una foto senza bacio può accendere il gossip, ma non possiamo avere la certezza sulla natura del rapporto tra Antonella e Pietro. Potrebbero essere solo amici e aver trascorso una giornata insieme in barca. Ma potrebbe anche darsi che sia nata una nuova coppia, invece! Come reagirà Gemma, vedendo che Antonella ha di nuovo messo gli occhi su un uomo arrivato in studio per lei? Forse stavolta riuscirà a sorvolare, visto che è ben concentrata sulla conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli…