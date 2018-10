Trono Over anticipazioni: Rocco lascia Gemma, tornano Sossio e Ursula

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: Rocco e Gemma si sono lasciati, Sossio e Ursula sono ritornati

Grosse novità al Trono Over di Uomini e Donne. Come fa sapere il Vicolo delle News, nell’ultima registrazione Gemma Galgani è stata mollata dal Cavaliere Rocco. I rapporti tra i due erano tesi già da un po’ ma ora si è arrivato al punto di rottura. Gemma ha mandato dei messaggi a Rocco mentre era ad un matrimonio di amici. I due si sono promessi di rivedersi per chiarire ma poi l’uomo è sparito. In studio è emerso che Rocco ha preferito uscire con Mariangela, con la quale c’è stato un bacio. Un colpo basso per la Galgani, che si è lamentata per tutto il tempo.

Alla fine Rocco ha scelto di troncare la relazione con la Dama torinese. Ma anche con Mariangela che, mentre usciva con Rocco, frequentava di nascosto Armando. Intanto la decisione di Rocco ha lasciato di stucco Gemma, che ha pianto parecchio ed è dovuta pure uscire fuori dallo studio perché presa dall’ansia. Al suo rientro, Gemma Galgani ha dato la colpa della separazione da Rocco alla sua acerrima nemica: Tina Cipollari. A detta di Gemma, l’opinionista ha condizionato con le sue chiacchiere il giudizio di Rocco, con il quale la storia era nata sotto una buona stella.

Ursula e Sossio di nuovo a Uomini e Donne dopo Temptation Island Vip

Intanto sono tornati attivi al Trono Over Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due si sono separati a Temptation Island Vip e sono così rientrati nel parterre di Uomini e Donne. In realtà Sossio è ritornato con l’obiettivo di riconquistare Ursula, tanto da chiedere alla donna un ballo durante la registrazione. La Bennardo si è però rifiutata: al momento non vuole più saperne niente del calciatore.