Sossio Aruta vuole tornare con Ursula: le dichiarazioni della Bennardo

Sossio e Ursula news: lui non si arrende e continua a corteggiare l’ex fidanzata

Non è ancora detta l’ultima parola tra Sossio e Ursula del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo l’addio a Temptation Island Vip i due si sono rivisti nello studio di Maria De Filippi. Non solo, il calciatore continua a cercare l’ex fidanzata con chiamate e messaggi. Insomma, la situazione è chiara: Sossio vuole tornare con Ursula. Ma quest’ultima, almeno per il momento, non sembra propensa a cedere alle richieste del campano. “Lui ha confermato in tv che era finita. Ma appena terminata la registrazione mi ha fermata per salutarmi e ha chiesto di potermi incontrare. Mi ha mandato messaggi e ha cercato di telefonarmi per tutta la notte”, ha raccontato l’ex Dama a Uomini e Donne Magazine. E poi: “Mi dice che è innamorato, che gli manco, che sono l’unica donna che lui vede nel futuro è che non vuole perdermi. Mi conferma che mi stima e non mi ha mai tradita”.

Uomini e Donne Trono Over: Sossio Aruta non si arrende

“Dopo Temptation Island Vip è rimasto a casa mia tutto il giorno. Abbiamo parlato e discusso di tutto. In studio mi ha fatto arrabbiare dicendo che eravamo stati insieme e invece non è assolutamente vero. Io ho continuato a rifiutarlo. Per me il problema principale era capire se questa storia poteva ricominciare. Non mi passava altro per la mente, volevo solo capire“, ha spiegato Ursula Bennardo. Nonostante tutto la donna non nasconde di essere ancora innamorata di Sossio Aruta. Ma il suo comportamento a Temptation Island Vip con la tentatrice Sara ha decisamente cambiato la relazione.

Ursula Bennardo non vuole perdonare Sossio Aruta

“Ora provo molta rabbia perché ha distrutto tutto. Non ho più alcuna intenzione di tornare con lui. Per me la storia è finita”, ha ammesso Ursula alla rivista di Uomini e Donne.