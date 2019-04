Trono Classico: l’ultima frecciatina di Giulio a Giulia Cavaglia

Uomini e Donne news, l’ultimo messaggio di Giulio dopo la registrazione del Trono Classico: la frecciatina a Giulia Cavaglia

Ieri negli studi Elios è stata registrata una puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Durante la registrazione, stando a quanto riportato dalle prime anticipazioni uscite, un colpo di scena ha lasciato di stucco Giulia Cavaglia. La tronista, di punto in bianco, ha saputo da Maria De Filippi che Flavio, un suo corteggiatore, non si sarebbe più presentato in trasmissione. Con lui Giulia era già uscita diverse volte e si era anche abituata all’idea che qualcosa si speciale tra di loro stesse nascendo. L’essere messa davanti a questa novità, senza ricevere spiegazioni dal diretto interessato, l’ha perciò molto turbata.

Uno dei primi a notare lo stato d’animo di Giulia dopo l’abbandono di Flavio, ieri, è stato Giulio (altro suo corteggiatore). Quest’ultimo ha trovato esagerata la reazione della tronista la quale, di tutta risposta, gli ha spiegato di essere rimasta male della cosa perché si era affezionata a Flavio. Giulio, che non ha mai nascosto di usare i suoi social anche per mandare dei messaggi alla Cavaglia, ha allora oggi rincarato la dose e, tramite il suo profilo Instagram, ha mandato una chiara frecciatina alla tronista.

Giulio di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo la registrazione: il messaggio per Giulia

“Non essere per nessun motivo mai la seconda scelta”, ha scritto Giulio poche ore fa su Instagram stories. Il fatto che il suo messaggio sia arrivato proprio oggi, ovvero il giorno dopo la registrazione, ha portato molti a credere che le sue parole fossero in realtà rivolte a Giulia. In fondo lui stesso ha detto più volte di essere infastidito delle troppe attenzioni che la tronista stava dando agli altri. Lui e la Cavaglia, per quel ne sappiamo, si potrebbero essere già visti (magari per un incontro chiarificatore) dopo la puntata di ieri.