Trono Classico Teresa Langella, critiche pesanti sul look: “La tronista peggiore”

Trono Classico, pesanti critiche su Teresa Langella: il pubblico si scaglia contro la tronista

Arrivano pesanti critiche su Teresa Langella di Uomini e Donne. Scendendo nel dettaglio, la tronista sta ricevendo dei commenti negativi non solo sul carattere, ma anche sul look che sfoggia in puntata e nelle esterne. Dopo aver mandato in onda l’esterna con Antonio, il pubblico si è lasciato andare sui social con delle critiche molto forti. La tronista è stata definita come la peggiore del Trono Classico per come si veste. Teresa si è presentata in esterna con un jeans, un top corto nero, un blazer nero, orecchini grandi argentati e i capelli con le onde stile Belen Rodriguez. Ed ecco che i telespettatori hanno trovato questo outfit poco carino. Non è la prima volta che la Langella viene giudicata dal pubblico di Canale 5 per i suoi look. Al contrario, i look sfoggiati da Mara Fasone sembrano piacere ai telespettatori, sia durante la puntata che in esterna. Sono diversi i commenti negativi che riguardano Teresa, nel corso della puntata dell’8 novembre.

Mara riceve complimenti per il suo modo di vestire, al contrario della Langella. Quest’ultima non convince molto il pubblico. Infatti, sono diversi i telespettatori che la trovano una persona troppo pesante. Molti si dicono stanchi di vederla sempre litigare con i suoi corteggiatori, in particolare con Antonio. Infatti, le polemiche arrivano proprio nel corso dell’esterna con il giovane corteggiatore. I due non hanno fatto altro che discutere, tanto che il ragazzo improvvisamente ha scelto di andare via. A detta del pubblico, Antonio avrebbe fatto bene ad abbandonare l’esterna, in quanto Teresa è una persona che pretende troppo. Detto ciò, i telespettatori decidono anche di commentare i suoi outfit. “Teresa la tronista peggio vestita degli ultimi anni”, questo è uno dei tanti commenti che si leggono su Twitter.

Trono Classico, Teresa non convince il pubblico: critiche anche per gli altri tronisti

“Teresa è pesantissima è tutta un autosabotarsi non sopporto più nemmeno lei”, non mancano le critiche sui suoi atteggiamenti. Possiamo confermare che i tronisti attualmente presenti in studio non soddisfano molto i telespettatori. Sono tanti i commenti negativi che quest’anno stanno colpendo il Trono Classico. Nessuno pare convincere il pubblico! Non ci resta che attendere l’entrata in scena dei due nuovi tronisti.