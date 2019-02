Trono Classico ultima puntata per Teresa, in lacrime saluta tutti: “Mi scuso”

Trono Classico, Teresa Langella saluta il programma durante la sua ultima puntata in studio

Teresa Langella a Uomini e Donne saluta tutti prima di trascorrere alcuni giorni in villa e, soprattutto, prima della scelta. Infatti, ricordiamo che giovedì 15 febbraio in prima serata andrà in onda una puntata speciale, durante la quale la tronista farà la sua scelta tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Teresa ha annunciato di essere pronta a iniziare una nuova storia d’amore con uno dei due corteggiatori fuori dal programma. La puntata del Trono Classico in onda l’8 febbraio è l’ultima per la Langella e Maria De Filippi annuncia così la fine del percorso all’interno della trasmissione. Di fronte alle telecamere, la tronista decide di salutare tutti, comprese redazione e conduttrice. Teresa dichiara, senza riuscire a trattenere le lacrime, di aver ricevuto tanto affetto da parte di tutte le persone che fanno parte del programma. Tra queste, la Langella cita Raffaella Mennoia e la sua truccatrice. Ma non sono le uniche che sono riuscite a rendere questo percorso così speciale. Teresa non dimenticherà mai quanto vissuto all’interno del programma e ci tiene a fare una precisione importante.

“Spesso mi chiedono se qui dentro è tutto finto, non c’è niente di finto. Ma ci sono persone che arrivano con le più brutte intenzioni”, dichiara Teresa commossa. Non solo, la Langella vuole anche scusarsi un po’ con tutti, in quanto a volte sarebbe risultata troppo pesante: “Per me non è tv, va oltre. Lo so, sono una palla, le mie scelte spesso sono state discutibili e per questo mi scuso”. Ma non finisce qui, perché Teresa fa un’affermazione speciale: “Tutto è successo per una ragione, quando il cuore batte un po’ più forte fa paura”. All’interno del programma sembra proprio che la Langella abbia trovato quell’amore che aspettava da una vita.

Trono Classico: il saluto speciale di Teresa Langella prima della scelta

“Sono onorata, mi sento fortunata. Grazie veramente con tutta l’anima, non vi dimenticherò mai”, afferma inoltre Teresa. La tronista appare molto commossa e, a questo punto, Maria cerca di ironizzare: “Volevo dirti che non parti per il fronte”. Nonostante ciò, la Langella continua a emozionarsi per questo saluto così speciale alla redazione e alla conduttrice. Ma chi sceglierà Teresa tra Antonio e Andrea?