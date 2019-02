Uomini e Donne, scelta Teresa: rivelazioni su Andrea e Antonio e lettera

Uomini e Donne, Teresa prima della scelta: ultime parole su Andrea e Antonio e una lettera speciale

Teresa Langella è pronta alla scelta, anzi, molto probabilmente ha già registrato la speciale puntata di Uomini e Donne attesa per il 15 Febbraio 2019. In ogni caso, non ci resta che attendere il fatidico giorno per scoprire con chi ha deciso di uscire dalla trasmissione. Intanto, il nuovo numero del magazine dedicato ai protagonisti del Trono Classico e Over ha pubblicato una speciale intervista alla dolce tronista. La donna si è lasciata andare, svelando tutte le sensazioni che sta provando in questi giorni, scrivendo anche un’inaspettata lettera alla redazione del programma.

Teresa ha deciso di scegliere perché resasi conto di avere una preferenza dopo aver baciato entrambi i corteggiatori. In ogni caso, ha ammesso di avere molta paura per ciò che sarebbe potuto accadere in villa. La tronista ha dichiarato al magazine che in base a come sarebbero andate le cose nell’ultima esterna con Andrea e Antonio, l’ago della bilancia avrebbe potuto spostarsi anche per dei piccoli dettagli. Ovviamente, ad oggi, non sappiamo chi fosse la sua preferenza prima del weekend trascorso in villa, così come non sappiamo se abbia cambiato idea o meno subito dopo. Tornando all’intervista, la Langella ha speso delle meravigliose parole nei confronti di entrambi i corteggiatori. “Con loro ho imparato a leggere tra le righe e i baci che ci siamo scambiati mi sono sembrati intensi ed emozionanti. Antonio e Andrea sono due anime belle, profonde. È per questo che tengo tanto ad entrambi, seppur con intensità diverse.”

Teresa Langella, la scelta a Uomini e Donne: la lettera alla redazione e le ultime dichiarazioni sui corteggiatori

Ovviamente, da questa bellissima esperienza, Teresa Langella porterà con sé moltissime cose, tra cui i due momenti più belli condivisi con Andrea e Antonio. “Di Antonio mi è rimasto il fazzoletto che si è portato via: aveva preso qualcosa di me. Di Andrea ho in mente l’abbraccio dopo l’esterna in fattoria, è andato oltre qualunque gesto.” La tronista di Uomini e Donne dichiara di portare nel cuore anche il momento in cui è entrata nell’ufficio di Maria De Filippi. E proprio alla redazione del programma, la ragazza non fa altro che complimenti. Nella sua lettera scrive: “Ecco cos’è Uomini e Donne per Teresa: un viaggio autentico, che custodirò con gelosia e amore per tutta la vita.”