Trono Classico, Giulio Raselli senza pace: la gaffe di Sara Bucci che scatena tutti

Giulio Raselli, il trono non decolla: Veronica ha occhi solo per Alessandro Zarino

Il trono di Giulio Raselli non ha ancora ingranato perché l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, nonché tentatore di Sabrina Martinengo a Temptation Island, al momento sembra avere occhi soltanto per Veronica che a sua volta però è palesemente presa da Alessandro Zarino, nonostante le ultime anticipazioni. Oggi è stata un puntata non tanto movimentata ma che ha comunque messo in evidenza che Raselli non ha intenzione di perder tempo: dopo aver scelto Sara Bucci infatti Giulio in esterna ha avuto la dimostrazione che pensasse ad Alessandro e diversi minuti prima della fine si era già annoiato e stufato dei discorsi della corteggiatrice. Sara dal canto suo ha fatto una gaffe terribile che in puntata le hanno fatto notare non poche persone.

Trono Classico, la gaffe di Sara Bucci su Giulio Raselli

Di cosa parliamo esattamente? Del fatto che la ragazza, forse messa sotto pressione, ha chiamato Giulio col nome di Alessandro, tra l’altro subito dopo aver detto che era interessata anche a Raselli: quando si dice la fortuna! In puntata sono stati in tanti ad attaccarla, anche per l’atteggiamento spavaldo delle scorse puntate, ma lei ha comunque tenuto a precisare che non è vero che non è interessata a Giulio. “Capisco – queste le sue parole – che non è stato carino il mio atteggiamento nei tuoi confronti; sono entrata nel pallone e ho sbagliato il nome. Se c’è una cosa che non posso rimproverarmi è quella di non essere stata sincera”. Spiegazioni a cui Giulio non ha creduto per niente e che lo hanno irritato ancor di più dopo un’esterna in cui ci è parso visibilmente infastidito e annoiato. “A un certo punto dell’esterna – ha detto Giulio – hai proprio perso di credibilità”. Come dicevamo, è palese che Raselli non voglia farsi prendere in giro e che questa volta sia intenzionato a fare un bel percorso.

Uomini e Donne, Alessandro fa strage di cuori: Giulio attende

Il trono per adesso non sta andando per niente bene, nel senso che come ragazzo sta venendo fuori al meglio: a tratti è piuttosto paranoico ma è comunque simpatico, giocoso, sorridente, tutte qualità che abbiamo già apprezzato negli scorsi mesi. Il punto è che Giulio sarebbe a Uomini e Donne per trovare una ragazza, e tutte invece continuano o a fare il doppio gioco o a dichiararsi per Alessandro. Come andrà a finire?