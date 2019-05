Trono Classico, Natalia è la scelta di Andrea? Lei potrebbe essere un no

Trono Classico, Natalia Paragoni furiosa con Andrea Zelletta: le sue parole fanno pensare

Sono in molti a credere che Natalia Paragoni sarà la scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne. La corteggiatrice del Trono Classico ha incontrato la prima volta il tronista quando ancora stava corteggiando Ivan Gonzalez. Subito aveva mostrato il suo forte interesse nei confronti di Andrea, tanto che quando quest’ultimo è andato a prenderla nella famosa Villa lei aveva scelto di tornare nel programma, concludendo così il percorso con lo spagnolo. Lo stesso Ivan aveva compreso ormai, dalla parte sua, che tra i due era nato un importante interesse. I telespettatori non hanno apprezzato questo cambio di rotta di Natalia, la quale si è ritrovata gran parte del pubblico contro. Nonostante ciò, ha continuato sulla sua strada, tornando in trasmissione per corteggiare Zelletta. La conoscenza tra loro, però, non sta procedendo nel migliore dei modi. Sebbene ora sia una delle corteggiatrici più apprezzate, la Paragoni viene continuamente messa in discussione in studio. Ed ecco che, nel corso della puntata in onda il 9 maggio, Natalia fa presente un pensiero che non può non essere considerato importante.

La Paragoni confessa che da qualche tempo si sta annoiando. Sembra proprio che Andrea la annoi parecchio. La corteggiatrice ammette che l’atteggiamento del tronista, secondo lei troppo distante, la sta allontanando sempre di più. Dalle sue parole si intuisce, dunque, che l’interesse andando avanti potrebbe diminuire. Non sappiamo bene se Natalia abbia fatto questo tipo di discorso per colpire l’attenzione di Andrea o perché realmente si sta annoiando. Se così fosse, andando avanti con il percorso, il suo potrebbe essere un bel no. La Paragoni, più volte, in puntata dichiara che Zelletta potrebbe non essere l’uomo adatto a lei. Il comportamento che sta tenendo non la entusiasma. Nonostante ciò, la corteggiatrice continua a battersi per lui, dimostrando il suo interesse.

L’atteggiamento tenuto da Andrea sul Trono non trova troppi consensi. Più volte anche Gianni Sperti fa presente che il suo comportamento potrebbe stancare. Mentre Muriel e Klaudia sono convinte che si comporti con tutte allo stesso modo, Natalia è invece sicura che con lei sia più freddo e distante. Non ci resta che attendere per scoprire chi sarà la scelta di Zelletta. L’attesa diventa sempre più breve, poiché questa edizione del programma sta giungendo ormai al termine. Vi anticipiamo, intanto, che la scelta ricadrà su Natalia o Klaudia, in quanto Muriel si è eliminata nel corso dell’ultima registrazione.