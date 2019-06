Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Muriel ha sofferto di anoressia: il racconto dopo la polemica

A Uomini e Donne abbiamo conosciuto Muriel Bassi, corteggiatrice vivace e senza peli sulla lingua di Andrea Zelletta. Muriel, grazie alla popolarità raggiunta a seguito della sua partecipazione al programma, è oggi molto seguita su Instagram. Ieri sera, però, sui social qualcuno ha espressamente criticato l’ex corteggiatrice. Quest’ultima, dopo aver condiviso una serie di scatti e video dove si mostrava mentre mangiava, ha fatto una battuta (considerata) infelice sull’anoressia, e per questo ha scatenato l’ira dei suoi follower. Letti i messaggi che le sono arrivati, allora, Muriel ha deciso di scusarsi, raccontando di aver sofferto in passato di questa malattia ma – fortunatamente – di esserne uscita.

“Sto ricevendo diverse critiche per la frase in qualche stories precedente, la mia non era ironia”, ha esordito scrivendo Muriel sul suo profilo personale. Nel suo messaggio, poi, l’ex corteggiatrice ha anche aggiunto di aver sofferto di disturbi alimentari in passato. “Sebbene non mi piaccia parlarne, semplicemente per il fatto che non la vedo come un’informazione importante. Chi mi conosce o mi segue da tempo sa della mia recente ripresa (dall’anoressia, ndr). Come sempre tendo a prendere con leggerezza ogni cosa, anche i problemi, ma nella vita ho dovuto far fronte a situazioni difficili, anche peggiori di questa”.

Uomini e Donne, Muriel parla del suo passato difficile: “Mi hanno dato delle mazzate”

Di aver avuto un passato complesso e difficile Muriel lo aveva già fatto intendere durante la sua partecipazione al Trono Classico. L’ex corteggiatrice, dopo un acceso diverbio con Andrea Zelletta, dietro le quinte di Uomini e Donne si era lasciata andare in un lungo e duro sfogo, svelando scenari inediti della sua vita. “Non ho pianto quando mi hanno dato delle mazzate e non piangerò adesso – aveva detto – per uno che vedo una volta a settimana”.